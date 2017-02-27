совершенно верно.
По хорошему было бы неплохо установить запрет на транзит газа лет на 20, трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом. А экспорт газа добытого в Украине запретить и использовать газ только внутри страны.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:47
совершенно верно.
По хорошему было бы неплохо установить запрет на транзит газа лет на 20, трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом. А экспорт газа добытого в Украине запретить и использовать газ только внутри страны.
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:15
Геніально....
А як газ з Полтави у Жмеринку доставляти?
Труби ж на металоломі.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:16
Это , как с оросительной системой на ЮГЕ Украины .....
Все разобрали , украли , порезали на лом ,....... )))) а сейчас , когда с Киряловки возвращаешься, остатки системы крутиться по кругу и арбузы , дыни и всякого добра видимо невидимо .
Кто то был умнее .
)))))...... Без обид
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:31
Всё очень не определённо.И это меня и успокаивает.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 31 сер, 2020 23:00
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ?
Додано: Пон 31 сер, 2020 23:33
Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать
Додано: Пон 31 сер, 2020 23:36
Пишет же что сдать только трубы приближающиеся к границе.
Ещё и рельсы можно тоже сдать как в свое время сделали с рельсами ведущими с Брянскую область России, а на Белгород и Ростов еще остались и на Крым тоже.
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