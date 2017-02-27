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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6297629862996300

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:00

  Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно. :idea:
Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
8) 8) 8)

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:33

  yama написав:
  Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно. :idea:
Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
8) 8) 8)

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:


Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 03:04

  Lion+ написав:
  yama написав:
  Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно. :idea:
Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
8) 8) 8)

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:


Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать


https://monety.com.ua/ru/investicionnaj ... na-serebro

https://www.ebay.ca/itm/Ukraine-1-hryvn ... 0005.m1851
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:59

Уже почти 1,2 коснулись. Далі буде.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:21

  Striker написав:Уже почти 1,2 коснулись. Далі буде.

1.19881
TOKYO (Reuters)
Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к большинству основных валют во вторник, поскольку инвесторы полагают что новая политика ФРС означает, что ставки в США останутся ниже, чем ставки в других странах.

«Доллар слаб не только по отношению к валютам G10, но и по отношению к валютам развивающихся рынков», - сказал Minori Uchida, руководитель отдела исследований глобального рынка MUFG Bank в Токио.

«Это показывает, что доллар находится в нисходящем тренде, который продлится некоторое время. Этому движут низкие ставки и избыток долларов».
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:39

9-30, доллар (ПОВ, опт):

Харьков 27.58 - 27.62..27.63 (вчера утром 27.57 - 27.59)
Сумы 27.50 - 27.65 (27.50 - 27.60)
Полтава 27.57 - 27.65..27.68 (27.52 - 27.60)
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:44

  vitaliian написав:тем временем на американской сессии EUR/USD уже 1,1829 таким темпом 1,2 пробьем в августе а 1,4 к декабрю.

30.07 я немножко ошибся, в августе до 1,2 пару копеек не дотянули)
посмотрим на 1,4 к декабрю
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:22

  vitaliian написав:
  vitaliian написав:тем временем на американской сессии EUR/USD уже 1,1829 таким темпом 1,2 пробьем в августе а 1,4 к декабрю.

30.07 я немножко ошибся, в августе до 1,2 пару копеек не дотянули)
посмотрим на 1,4 к декабрю

Забудьте, никаких 1,4 ближайшие годы не будет...
Investor_33
 
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