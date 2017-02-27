Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Striker написав:Уже почти 1,2 коснулись. Далі буде.
1.19881 TOKYO (Reuters) Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к большинству основных валют во вторник, поскольку инвесторы полагают что новая политика ФРС означает, что ставки в США останутся ниже, чем ставки в других странах.
«Доллар слаб не только по отношению к валютам G10, но и по отношению к валютам развивающихся рынков», - сказал Minori Uchida, руководитель отдела исследований глобального рынка MUFG Bank в Токио.
«Это показывает, что доллар находится в нисходящем тренде, который продлится некоторое время. Этому движут низкие ставки и избыток долларов».