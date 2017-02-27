Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Striker написав:Уже почти 1,2 коснулись. Далі буде.
1.19881 TOKYO (Reuters) Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к большинству основных валют во вторник, поскольку инвесторы полагают что новая политика ФРС означает, что ставки в США останутся ниже, чем ставки в других странах.
«Доллар слаб не только по отношению к валютам G10, но и по отношению к валютам развивающихся рынков», - сказал Minori Uchida, руководитель отдела исследований глобального рынка MUFG Bank в Токио.
«Это показывает, что доллар находится в нисходящем тренде, который продлится некоторое время. Этому движут низкие ставки и избыток долларов».
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 01.09.2020 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
По року, тільки рублю гірше. За місяць відносно гривні втратили рубЪ, доляр і золото. Більше всіх втрати по доляру!!! Сама гривня втратила відносно фунта, австралійця, євро і франка. Більше всіх здобув австралієць. На другому місті фунт.
Порахуємо свій прибуток (втрати гривні) через кошик!Кошик без змін!
Якщо привести до року, маємо 24,6174/8*12= 36,93%(41,40%), то впали
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.