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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:53
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 01 вер, 2020 10:59
Investor_33 написав: vitaliian написав: vitaliian написав:
тем временем на американской сессии EUR/USD уже 1,1829 таким темпом 1,2 пробьем в августе а 1,4 к декабрю.
30.07 я немножко ошибся, в августе до 1,2 пару копеек не дотянули)
посмотрим на 1,4 к декабрю
Забудьте, никаких 1,4 ближайшие годы не будет...
Дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:05
Это цены по которым количество не продать, а по 1000 вполне реально, особенно первые годы выпуска 2011-2014
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Lion+
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:14
покупаю доллар 2763/
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:20
kharkov_val написав:
покупаю доллар 2763/
почему в мае 2021 па 26.хх не хотите купить?
или что мешало купить в декабре 2019г па23?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 01 вер, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:21
kharkov_val написав:
покупаю доллар 2763/
Это ракета?
Продажа по 27.66?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:22
Yuri_61 я обмен валют покупаю и продаю ежедневно, не инвестор.... скажу почему другие не купилираньше дешевле - потому что не было гривны
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:23
somilitark такой цены уже нет
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:23
Investor_K написав:
30.07 я немножко ошибся, в августе до 1,2 пару копеек не дотянули)
посмотрим на 1,4 к декабрю
Забудьте, никаких 1,4 ближайшие годы не будет...[/quote]
Дешевше буде?[/quote]
чуйка мне подсказывет, что очень скоро кросс курс евро будет 1,25
а потом 1,31
а потом 1,45
может и 1,8
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Yuri_61
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:27
kharkov_val написав:
другие не купилираньше дешевле - потому что не было гривны
А що зараз гривні валом, аж з кишень висипається?
Коронокриза за вінком, ні?
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