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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6299630063016302>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:53

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:59

  Investor_33 написав:
  vitaliian написав:
  vitaliian написав:тем временем на американской сессии EUR/USD уже 1,1829 таким темпом 1,2 пробьем в августе а 1,4 к декабрю.

30.07 я немножко ошибся, в августе до 1,2 пару копеек не дотянули)
посмотрим на 1,4 к декабрю

Забудьте, никаких 1,4 ближайшие годы не будет...


Дешевше буде?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:05

  Libo написав:
  Lion+ написав:
  yama написав:https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:


Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать


https://monety.com.ua/ru/investicionnaj ... na-serebro

https://www.ebay.ca/itm/Ukraine-1-hryvn ... 0005.m1851


Это цены по которым количество не продать, а по 1000 вполне реально, особенно первые годы выпуска 2011-2014
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

покупаю доллар 2763/
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:20

  kharkov_val написав:покупаю доллар 2763/


почему в мае 2021 па 26.хх не хотите купить?
или что мешало купить в декабре 2019г па23?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 01 вер, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:21

  kharkov_val написав:покупаю доллар 2763/

Это ракета?
Продажа по 27.66? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:22

Yuri_61 я обмен валют покупаю и продаю ежедневно, не инвестор.... скажу почему другие не купилираньше дешевле - потому что не было гривны
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:23

somilitark такой цены уже нет
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:23

  Investor_K написав:30.07 я немножко ошибся, в августе до 1,2 пару копеек не дотянули)
посмотрим на 1,4 к декабрю

Забудьте, никаких 1,4 ближайшие годы не будет...[/quote]

Дешевше буде?[/quote]

чуйка мне подсказывет, что очень скоро кросс курс евро будет 1,25
а потом 1,31
а потом 1,45
может и 1,8
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:другие не купилираньше дешевле - потому что не было гривны

А що зараз гривні валом, аж з кишень висипається?

Коронокриза за вінком, ні?
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