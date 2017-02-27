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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:29
1472580369 сечас-валом по 2764/ покупаю
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:41
К вечеру будет.
Может и по 65 будете проситься с коронным "бумаги нет", выручайте
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:54
somilitark может будет может нет ... монетку может подкинем? по ней и будем жить... Вы оператор рынка? имеете отношение к валютным операциям? банк, обменка финкомпания ломбард? Инвестиционный фонд? Оепарции на форексе? чем занимаетесь?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:59
Лежу на пляже, думаете сейчас вредное солнце?
Не волнуйтесь я в тенёчке
Можно подумать вы такой необъятный оператор из подвальчика, что можете толкнуть рынок вверх, вот рассмешили
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:03
я вложился в евро по 1,14 поэтому будет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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