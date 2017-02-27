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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6299630063016302

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:29

1472580369 сечас-валом по 2764/ покупаю
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Широко то как.
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Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:41

  kharkov_val написав:somilitark такой цены уже нет

К вечеру будет.
Может и по 65 будете проситься с коронным "бумаги нет", выручайте 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:54

somilitark может будет может нет ... монетку может подкинем? по ней и будем жить... Вы оператор рынка? имеете отношение к валютным операциям? банк, обменка финкомпания ломбард? Инвестиционный фонд? Оепарции на форексе? чем занимаетесь?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:59

  kharkov_val написав:somilitark может будет может нет ... монетку может подкинем? по ней и будем жить... Вы оператор рынка? имеете отношение к валютным операциям? банк, обменка финкомпания ломбард? Инвестиционный фонд? Оепарции на форексе? чем занимаетесь?

Лежу на пляже, думаете сейчас вредное солнце?
Не волнуйтесь я в тенёчке :)

Можно подумать вы такой необъятный оператор из подвальчика, что можете толкнуть рынок вверх, вот рассмешили :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:03

  Investor_33 написав:
  vitaliian написав:
  vitaliian написав:тем временем на американской сессии EUR/USD уже 1,1829 таким темпом 1,2 пробьем в августе а 1,4 к декабрю.

30.07 я немножко ошибся, в августе до 1,2 пару копеек не дотянули)
посмотрим на 1,4 к декабрю

Забудьте, никаких 1,4 ближайшие годы не будет...

я вложился в евро по 1,14 поэтому будет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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