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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:22
Yuri_61 я обмен валют покупаю и продаю ежедневно, не инвестор.... скажу почему другие не купилираньше дешевле - потому что не было гривны
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:23
somilitark такой цены уже нет
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:23
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:29
1472580369 сечас-валом по 2764/ покупаю
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:41
К вечеру будет.
Может и по 65 будете проситься с коронным "бумаги нет", выручайте
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:03
я вложился в евро по 1,14 поэтому будет.
на каждом титанике есть местный сумашедший пророчащий его гибель, раз в 100 лет их пророчества сбываются. В лотерею тоже можно выиграть раз в 100 лет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:20
Так ему не для себя, он спекулянт) А сюда заходит для информационной обработки "клиентов" Стандартный загонщик, ничего особенного.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0204(0,0094). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 2,04 копійки за добу. Це майже в 2,2 разів скоріше ніж росло тижнем раніше. Прискорюємся.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,0072(+0,0077). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по +0,72 копійки за добу. Це на 5 сотих повільніше. Потяг собі йде і йде на Богодухів...
Повні оберти МБ за тиждень 1511,3686(2058,4644) млн. долярів. Впали. Та робочий тиждень коротший на 1 добу. Середні оберти за тиждень припали і склали 377,84 (411,69) млн.дол., та вони лишилися більшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 360,55 (360,12) млн. грн., які навпаки підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6007(27,3606) грн./доляр. Виросли! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,3460(26,3171) грн./дол. І це на 1,25(1,04) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 4,76(3,96) відсотка. Виросли.
Доляр по року перекуплено на 1,25 гривні!
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,4394 (27,3490) грн./$. ВИРОСЛИ. Вдох...
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,4394 грн./дол.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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