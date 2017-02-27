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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6299630063016302>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:22

Yuri_61 я обмен валют покупаю и продаю ежедневно, не инвестор.... скажу почему другие не купилираньше дешевле - потому что не было гривны
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:23

somilitark такой цены уже нет
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:23

  Investor_K написав:30.07 я немножко ошибся, в августе до 1,2 пару копеек не дотянули)
посмотрим на 1,4 к декабрю

Забудьте, никаких 1,4 ближайшие годы не будет...[/quote]

Дешевше буде?[/quote]

чуйка мне подсказывет, что очень скоро кросс курс евро будет 1,25
а потом 1,31
а потом 1,45
может и 1,8
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:другие не купилираньше дешевле - потому что не было гривны

А що зараз гривні валом, аж з кишень висипається?

Коронокриза за вінком, ні?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:29

1472580369 сечас-валом по 2764/ покупаю
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Широко то как.
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Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:41

  kharkov_val написав:somilitark такой цены уже нет

К вечеру будет.
Может и по 65 будете проситься с коронным "бумаги нет", выручайте 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:03

  Investor_33 написав:
  vitaliian написав:
  vitaliian написав:тем временем на американской сессии EUR/USD уже 1,1829 таким темпом 1,2 пробьем в августе а 1,4 к декабрю.

30.07 я немножко ошибся, в августе до 1,2 пару копеек не дотянули)
посмотрим на 1,4 к декабрю

Забудьте, никаких 1,4 ближайшие годы не будет...

я вложился в евро по 1,14 поэтому будет.
  kharkov_val написав:чем занимаетесь?
на каждом титанике есть местный сумашедший пророчащий его гибель, раз в 100 лет их пророчества сбываются. В лотерею тоже можно выиграть раз в 100 лет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:20

  Yuri_61 написав:
  kharkov_val написав:покупаю доллар 2763/


почему в мае 2021 па 26.хх не хотите купить?
или что мешало купить в декабре 2019г па23?

Так ему не для себя, он спекулянт) А сюда заходит для информационной обработки "клиентов" :) Стандартный загонщик, ничего особенного.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0204(0,0094). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 2,04 копійки за добу. Це майже в 2,2 разів скоріше ніж росло тижнем раніше. Прискорюємся.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,0072(+0,0077). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по +0,72 копійки за добу. Це на 5 сотих повільніше. Потяг собі йде і йде на Богодухів...

Повні оберти МБ за тиждень 1511,3686(2058,4644) млн. долярів. Впали. Та робочий тиждень коротший на 1 добу. Середні оберти за тиждень припали і склали 377,84 (411,69) млн.дол., та вони лишилися більшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 360,55 (360,12) млн. грн., які навпаки підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6007(27,3606) грн./доляр. Виросли! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,3460(26,3171) грн./дол. І це на 1,25(1,04) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 4,76(3,96) відсотка. Виросли.

Доляр по року перекуплено на 1,25 гривні!

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,4394 (27,3490) грн./$. ВИРОСЛИ. Вдох...

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,4394 грн./дол.

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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