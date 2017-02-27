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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6299630063016302

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:32

somilitark могу ваш доллар купить по 25 сейчас
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:37

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.09.2020......................27,6007
Доллар прибавил 4 копейки.
С самого утра плавно росли. Похоже, почти без остановок. Отследить изменение котировок опять не представляется возможным.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли. Прибавку дали сокращение объема суточных сертификатов (я же вчера обещал, что эти деньги вернутся :) ) и весьма приличный переток нала в безнал. Казеачейство смогло отобрать совсем чуть-чуть от этой роскоши.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 489 до 403.6 млн. Чистый спрос составил 387.6 млн. Клиентские обороты также упали, сохранялось превышение спроса над предложением. Банки продолжали активничать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тем кому рекомендовал кпить доллар по 25,00, приносите выкупаю у вас по 27,65/ у всех кроме знатоков- теоретиков у них покупаю по 25,00/
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:08

  Сибарит написав:Остатки на коррсчетах выросли. Прибавку дали сокращение объема суточных сертификатов (я же вчера обещал, что эти деньги вернутся :) )

В пятницу объем валютного рынка сократился с 489 до 403.6 млн. Чистый спрос составил 387.6 млн. Клиентские обороты также упали, сохранялось превышение спроса над предложением. Банки продолжали активничать.


Дополню картинкой.
Вернулись суточные, а недельные прилично так связаны, посмотрим завтра по овернайтам испугается ли рынок небольшого роста.
НБУ похоже такая ситуация вполне устраивает, т.к. продолжает откупать валюту при превышении спроса, как было в прошлую пятницу, 28.08.

По вчерашним объемам точной цифры пока нет, но судя по всему они небольшие. Сегодняшний день будет показателен. Пока потенциал роста до 27,80 к четвергу, в пятницу небольшой откат назад. Исходя из оценки вероятности событий. 8)



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VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:08

  kharkov_val написав:somilitark могу ваш доллар купить по 25 сейчас

Какой-то глухонемой комик попался.
Ничего кроме как купить сегодня и продать завтра не пробывал)
За 5.5 лет даже в госбанках можно было удвоится, в переводе на ваш язык это звучит примерно так: купите сегодня доллар по 50?
Может так будет понятнее харьковскому воротиле? 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:15

somilitark самокритично вы себя комиком называете
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2765/2770 продам сейчас тем кому надо по 27,70 что бы не ждать 50 покупайте сейчас по 27,7
теоретики экспреты виртуалы проходите мимо
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:19

  vitaliian написав:
  Investor_33 написав:Забудьте, никаких 1,4 ближайшие годы не будет...

я вложился в евро по 1,14 поэтому будет.

Не обращайте внимание на этого "лохвестора_33". Он при курсе 23 топил за 20-21 по гривне.

KIA Sportage который производится в Словакии, при курсе 1.08 упал в цене за базовую механическую комплектацию до $17 000. На автомате до $19 000. До цен на китайцев.

Так что все возможно. Я топил за паритет, но возможно нужно было смотреть на стоимость европейских товаров и понимать, что 1.08 это была халява.
Zebra
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