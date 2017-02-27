Кто сказал, что сентябрь это не лучший месяц для рынков? Первый месяц осени ознаменовался продолжением преобладающих трендов: рост фондовых рынков и падение доллара.
Основным драйвером роста пары является ФРС. Ранее ЦБ объявил, что планирует сделать достижение полной занятости приоритетным мандатом по отношению к поддержанию инфляции, что означает, что ставки будут еще ниже, чем предполагалось ранее. Новый формат политики ФРС не предполагает резких изменений в ближайшей перспективе, но поддерживает фондовые рынки и оказывает давление на доллар.
Зам. главы ФРС Ричард Кларида (один из создателей нового формата политики) пояснил, что ФРС в данный момент не планирует введения новых мер, таких как контроль кривой доходности или отрицательные ставки. Имеет смысл занять выжидательную позицию после масштабного стимулирования, проведенного ранее, а также в преддверии выборов.
Тем не менее, политическая ситуация в США может подтолкнуть ФРС к дополнительным действиям. Демократы и республиканцы никак не могут договориться о новой программе стимулирования. Напомним, что срок действия некоторых программ помощи завершился в июле, что отрицательно влияет на экономику. Если американские законодатели продолжат медлить, ФРС, возможно, придется принять дополнительные меры.
Производственный ISM США за август прольет свет на состояние национальной экономики и может служить первым индикатором отчета по занятости, публикуемого в эту пятницу. Ожидается, что индекс отразит рост, хотя компонент занятости может вновь снизится.
Кроме того, рост EUR/USD вызван факторами, не связанными с США. Китай опубликовал независимый производственный PMI Caixin за август, который превысил прогноз, достигнув 53.1, что в очередной раз подтверждает восстановление экономики Китая. AstraZeneca, британская фармацевтическая компания, объявила о начале тестирования вакцины против коронавируса.
Тем временем, локомотив европейской экономики – экономика Германии – продолжает восстанавливаться. Министр экономики Альтмайер сегодня планирует опубликовать обновленные прогнозы по экономике, что уже оказывает поддержку евро.
В целом, евро пользуется спросом, чего не скажешь про доллар. Беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе может изменить ситуацию, но на это нужно время.
Пара евро/доллар демонстрирует бычий настрой на 4-часовом графике и торгуется выше 50, 100 и 200 SMA, С другой стороны, индикатор RSI держится возле 70, что указывает на перекупленность.
Поддержка располагается на 1.1965 (пик середины августа), 1.1930, 1.1880 и 1.1850 (50 SMA).
Важное сопротивление находится на 1.20 (психологическая отметка, ограничившая рост в 2018 году). Следующие уровни сопротивления хорошо видны на дневном графике: 1.2090 (ограничил ралли в конце 2017 года), 1.2160 (линия поддержки начала 2018 года), 1.2210 (линия поддержки конца 2018 года).
RSI дневного графика находится ниже 70, то указывает на продолжение ралли.
Patrick может зависить о того в котором часу человек ответвенный за курсы пришел на рабочее место)) от первых цифр на МБ) в принципе курсы могут менятся много раз в течении часа или к примеру один раз в деньб в зависимости от ситуации ...
Востаннє редагувалось kharkov_val в Вів 01 вер, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
Patrick написав:kharkov_val Здравствуйте. Есть вопрос технического характера.
Сегодня примерно в 9:30 посмотрел курс на вашем сайте. Был 27,58/27,65. Чуть позже минут через 15-20 курс на вашем сайте и других был уже выше. На сколько эта информация может запаздывать? То есть, если к примеру в 15:00 курс у вас изменился, через какое время измененный курс появится на вашем сайте?
по звонку,упомянувши меня ,курс даже может отличаться от сайта в лучшую сторону.Зависит от объема. деньги есть -шуметь не надо.
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Patrick написав:kharkov_val Здравствуйте. Есть вопрос технического характера.
Сегодня примерно в 9:30 посмотрел курс на вашем сайте. Был 27,58/27,65. Чуть позже минут через 15-20 курс на вашем сайте и других был уже выше. На сколько эта информация может запаздывать? То есть, если к примеру в 15:00 курс у вас изменился, через какое время измененный курс появится на вашем сайте?
по звонку,упомянувши меня ,курс даже может отличаться от сайта в лучшую сторону.Зависит от объема. деньги есть -шуметь не надо.
бывает может отличаться и в худшую сторону
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/