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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6301630263036304>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 268
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:22

EUR/USD: цель -1.20

Кто сказал, что сентябрь это не лучший месяц для рынков? Первый месяц осени ознаменовался продолжением преобладающих трендов: рост фондовых рынков и падение доллара.

Основным драйвером роста пары является ФРС. Ранее ЦБ объявил, что планирует сделать достижение полной занятости приоритетным мандатом по отношению к поддержанию инфляции, что означает, что ставки будут еще ниже, чем предполагалось ранее. Новый формат политики ФРС не предполагает резких изменений в ближайшей перспективе, но поддерживает фондовые рынки и оказывает давление на доллар.

Зам. главы ФРС Ричард Кларида (один из создателей нового формата политики) пояснил, что ФРС в данный момент не планирует введения новых мер, таких как контроль кривой доходности или отрицательные ставки. Имеет смысл занять выжидательную позицию после масштабного стимулирования, проведенного ранее, а также в преддверии выборов.

Тем не менее, политическая ситуация в США может подтолкнуть ФРС к дополнительным действиям. Демократы и республиканцы никак не могут договориться о новой программе стимулирования. Напомним, что срок действия некоторых программ помощи завершился в июле, что отрицательно влияет на экономику. Если американские законодатели продолжат медлить, ФРС, возможно, придется принять дополнительные меры.

Производственный ISM США за август прольет свет на состояние национальной экономики и может служить первым индикатором отчета по занятости, публикуемого в эту пятницу. Ожидается, что индекс отразит рост, хотя компонент занятости может вновь снизится.

Кроме того, рост EUR/USD вызван факторами, не связанными с США. Китай опубликовал независимый производственный PMI Caixin за август, который превысил прогноз, достигнув 53.1, что в очередной раз подтверждает восстановление экономики Китая. AstraZeneca, британская фармацевтическая компания, объявила о начале тестирования вакцины против коронавируса.

Тем временем, локомотив европейской экономики – экономика Германии – продолжает восстанавливаться. Министр экономики Альтмайер сегодня планирует опубликовать обновленные прогнозы по экономике, что уже оказывает поддержку евро.

В целом, евро пользуется спросом, чего не скажешь про доллар. Беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе может изменить ситуацию, но на это нужно время.

Пара евро/доллар демонстрирует бычий настрой на 4-часовом графике и торгуется выше 50, 100 и 200 SMA, С другой стороны, индикатор RSI держится возле 70, что указывает на перекупленность.

Поддержка располагается на 1.1965 (пик середины августа), 1.1930, 1.1880 и 1.1850 (50 SMA).

Важное сопротивление находится на 1.20 (психологическая отметка, ограничившая рост в 2018 году). Следующие уровни сопротивления хорошо видны на дневном графике: 1.2090 (ограничил ралли в конце 2017 года), 1.2160 (линия поддержки начала 2018 года), 1.2210 (линия поддержки конца 2018 года).

RSI дневного графика находится ниже 70, то указывает на продолжение ралли.

Зображення

https://www.fxstreet.ru.com/analysis/eur-usd-tsel-120-202009010820
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:24

  vitaliian написав:.

Устати, я говорил, что уровень 27.30 очень сильный - так и произошло. До 27 грн доллар не спустился, и врятли уже спустится, плавно входим в осень, чтоб паковать аленей зимой по классике по 30+
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:41

Patrick может зависить о того в котором часу человек ответвенный за курсы пришел на рабочее место)) от первых цифр на МБ) в принципе курсы могут менятся много раз в течении часа или к примеру один раз в деньб в зависимости от ситуации ...
Востаннє редагувалось kharkov_val в Вів 01 вер, 2020 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:43

  Василь-Рівне написав:
  kharkov_val написав:тем кому надо по 27,70 что бы не ждать 50 покупайте сейчас по 27,7

Гігант думки трішечки заскладно тут виразився, тому переведу "мисль гіганта" : тому кому потрібно по 27,7 щоб не чекати по 27,5 купуйте зараз по 27,7 :wink:

нет 27,50 это не 50,00 и не 30,00 и даже не 27,20 ... а вот 50,00 это 50,00
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:45

  Patrick написав:kharkov_val
Здравствуйте. Есть вопрос технического характера.

Сегодня примерно в 9:30 посмотрел курс на вашем сайте. Был 27,58/27,65.
Чуть позже минут через 15-20 курс на вашем сайте и других был уже выше.
На сколько эта информация может запаздывать?
То есть, если к примеру в 15:00 курс у вас изменился, через какое время измененный курс появится на вашем сайте?
по звонку,упомянувши меня ,курс даже может отличаться от сайта в лучшую сторону.Зависит от объема. деньги есть -шуметь не надо.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:48

  Мизантрóп написав:
  Patrick написав:kharkov_val
Здравствуйте. Есть вопрос технического характера.

Сегодня примерно в 9:30 посмотрел курс на вашем сайте. Был 27,58/27,65.
Чуть позже минут через 15-20 курс на вашем сайте и других был уже выше.
На сколько эта информация может запаздывать?
То есть, если к примеру в 15:00 курс у вас изменился, через какое время измененный курс появится на вашем сайте?
по звонку,упомянувши меня ,курс даже может отличаться от сайта в лучшую сторону.Зависит от объема. деньги есть -шуметь не надо.

бывает может отличаться и в худшую сторону 8)
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:49

  Zebra написав:
  vitaliian написав:.

Устати, я говорил, что уровень 27.30 очень сильный - так и произошло. До 27 грн доллар не спустился, и врятли уже спустится, плавно входим в осень, чтоб паковать аленей зимой по классике по 30+

а я жду 27 чтобы откупиться)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:52

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  vitaliian написав:.

Устати, я говорил, что уровень 27.30 очень сильный - так и произошло. До 27 грн доллар не спустился, и врятли уже спустится, плавно входим в осень, чтоб паковать аленей зимой по классике по 30+

а я жду 27 чтобы откупиться)

...с первой космической скоростью.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:52

kharkov_val
Мизантроп

Как то не поймешь Вас ?!

Вы , что не созваниваетесь перед написанием сообщений ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:54

  холява написав:kharkov_val
Мизантроп

Как то не поймешь Вас ?!

Вы , что не созваниваетесь перед написанием сообщений ?

Мы на одной орбите)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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