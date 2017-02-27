Додано: Вів 01 вер, 2020 15:22

Кто сказал, что сентябрь это не лучший месяц для рынков? Первый месяц осени ознаменовался продолжением преобладающих трендов: рост фондовых рынков и падение доллара.Основным драйвером роста пары является ФРС. Ранее ЦБ объявил, что планирует сделать достижение полной занятости приоритетным мандатом по отношению к поддержанию инфляции, что означает, что ставки будут еще ниже, чем предполагалось ранее. Новый формат политики ФРС не предполагает резких изменений в ближайшей перспективе, но поддерживает фондовые рынки и оказывает давление на доллар.Зам. главы ФРС Ричард Кларида (один из создателей нового формата политики) пояснил, что ФРС в данный момент не планирует введения новых мер, таких как контроль кривой доходности или отрицательные ставки. Имеет смысл занять выжидательную позицию после масштабного стимулирования, проведенного ранее, а также в преддверии выборов.Тем не менее, политическая ситуация в США может подтолкнуть ФРС к дополнительным действиям. Демократы и республиканцы никак не могут договориться о новой программе стимулирования. Напомним, что срок действия некоторых программ помощи завершился в июле, что отрицательно влияет на экономику. Если американские законодатели продолжат медлить, ФРС, возможно, придется принять дополнительные меры.Производственный ISM США за август прольет свет на состояние национальной экономики и может служить первым индикатором отчета по занятости, публикуемого в эту пятницу. Ожидается, что индекс отразит рост, хотя компонент занятости может вновь снизится.Кроме того, рост EUR/USD вызван факторами, не связанными с США. Китай опубликовал независимый производственный PMI Caixin за август, который превысил прогноз, достигнув 53.1, что в очередной раз подтверждает восстановление экономики Китая. AstraZeneca, британская фармацевтическая компания, объявила о начале тестирования вакцины против коронавируса.Тем временем, локомотив европейской экономики – экономика Германии – продолжает восстанавливаться. Министр экономики Альтмайер сегодня планирует опубликовать обновленные прогнозы по экономике, что уже оказывает поддержку евро.В целом, евро пользуется спросом, чего не скажешь про доллар. Беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе может изменить ситуацию, но на это нужно время.Пара евро/доллар демонстрирует бычий настрой на 4-часовом графике и торгуется выше 50, 100 и 200 SMA, С другой стороны, индикатор RSI держится возле 70, что указывает на перекупленность.Поддержка располагается на 1.1965 (пик середины августа), 1.1930, 1.1880 и 1.1850 (50 SMA).Важное сопротивление находится на 1.20 (психологическая отметка, ограничившая рост в 2018 году). Следующие уровни сопротивления хорошо видны на дневном графике: 1.2090 (ограничил ралли в конце 2017 года), 1.2160 (линия поддержки начала 2018 года), 1.2210 (линия поддержки конца 2018 года).RSI дневного графика находится ниже 70, то указывает на продолжение ралли.