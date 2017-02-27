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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6301630263036304

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 268
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04

  Мизантрóп написав:Мы на одной орбите)

В общем, то вывод такой напрашивался давно. Чтобы узнать действительно актуальный курс нужно в течении пары минут позвонить в 7-8 мест и быстренько прикинуть лучший бид и аск :roll:
Сайты, телеграм - видим цифры - а курс уже другой :)
Но к счастью так не всегда.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................01.09.2020............02.09.2020
дата розрахунку................31.08.2020.............01.09.2020
Євро...................................32,895...................33,0721
Долар США........................27,5618..................27,6049
После полудня доллар прибавил еще чуть менее половины копейки.
С самого утра плавно росли. Похоже, почти без остановок. Отследить изменение котировок опять не представляется возможным.
Сценарий сегодняшних торгов был похож на вчерашний. Начали с роста, к обеду уравновесились и наметился очень небольшой откат, значительно меньший, чем утренний рост.
Официальный курс встретили где-то недалеко от уровней 27.6050 - 27.6250. За день выросли примерно на 7 копеек.

Этот день в истории:
2019 - 25.1441 (-9) +246
2018 - 28.2461 (-3) -64

2017 - 25.7484 (+5)
2016 - 26.6159 (+53)
За прошлые 2 года динамика курса показана через выходные по результатам торгов в конце августа. Если присмотреться к статистике внимательно, увидим, что все прошлые годы первые 2 сессии сентября отметились ростом. Даже в прошлом году, когда было сильное давление покупающих ОВГЗ нерезидентов. Наверно, это жжжжжжжжж неспроста.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:14

16-08, доллар (ПОВ, опт)

Харьков 27.63..27.65 - 27.69..27.70 (утром 27.58 - 27.62)
Сумы 27.55 - 27.70 (27.50 - 27.65)
Полтава 27.62 - 27.70 (27.57 - 27.65)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:22

  Patrick написав:
  Мизантрóп написав:Мы на одной орбите)

В общем, то вывод такой напрашивался давно. Чтобы узнать действительно актуальный курс нужно в течении пары минут позвонить в 7-8 мест и быстренько прикинуть лучший бид и аск :roll:
Сайты, телеграм - видим цифры - а курс уже другой :)
Но к счастью так не всегда.

да, можно... но пока один оператор спит, вы понимаете что у него лучший курс перезваниваете ему а он уже проснулся и все, большой привет... :mrgreen:
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:29

  kharkov_val написав:да, можно... но пока один оператор спит, вы понимаете что у него лучший курс перезваниваете ему а он уже проснулся и все, большой привет...

Тяжела и трудна работа оператора валютных курсов.. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:33

  холява написав:kharkov_val
Мизантроп

Как то не поймешь Вас ?!

Вы , что не созваниваетесь перед написанием сообщений ?

с кем? :roll: с КЕШэм?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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