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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:04
Мизантрóп написав:
Мы на одной орбите)
В общем, то вывод такой напрашивался давно. Чтобы узнать действительно актуальный курс нужно в течении пары минут позвонить в 7-8 мест и быстренько прикинуть лучший бид и аск
Сайты, телеграм - видим цифры - а курс уже другой
Но к счастью так не всегда.
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Patrick
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:05
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................01.09.2020............02.09.2020
дата розрахунку................31.08.2020.............01.09.2020
Євро...................................32,895...................33,0721
Долар США........................27,5618..................27,6049
После полудня доллар прибавил еще чуть менее половины копейки.
С самого утра плавно росли. Похоже, почти без остановок. Отследить изменение котировок опять не представляется возможным.
Сценарий сегодняшних торгов был похож на вчерашний. Начали с роста, к обеду уравновесились и наметился очень небольшой откат, значительно меньший, чем утренний рост.
Официальный курс встретили где-то недалеко от уровней 27.6050 - 27.6250. За день выросли примерно на 7 копеек.
Этот день в истории:
2019 - 25.1441 (-9) +246
2018 - 28.2461 (-3) -64
2017 - 25.7484 (+5)
2016 - 26.6159 (+53)
За прошлые 2 года динамика курса показана через выходные по результатам торгов в конце августа. Если присмотреться к статистике внимательно, увидим, что все прошлые годы первые 2 сессии сентября отметились ростом. Даже в прошлом году, когда было сильное давление покупающих ОВГЗ нерезидентов. Наверно, это жжжжжжжжж неспроста.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:14
16-08, доллар (ПОВ, опт)
Харьков 27.63..27.65 - 27.69..27.70 (утром 27.58 - 27.62)
Сумы 27.55 - 27.70 (27.50 - 27.65)
Полтава 27.62 - 27.70 (27.57 - 27.65)
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:22
Patrick написав: Мизантрóп написав:
Мы на одной орбите)
В общем, то вывод такой напрашивался давно. Чтобы узнать действительно актуальный курс нужно в течении пары минут позвонить в 7-8 мест и быстренько прикинуть лучший бид и аск
Сайты, телеграм - видим цифры - а курс уже другой
Но к счастью так не всегда.
да, можно... но пока один оператор спит, вы понимаете что у него лучший курс перезваниваете ему а он уже проснулся и все, большой привет...
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:29
kharkov_val написав:
да, можно... но пока один оператор спит, вы понимаете что у него лучший курс перезваниваете ему а он уже проснулся и все, большой привет...
Тяжела и трудна работа оператора валютных курсов..
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:33
холява написав:kharkov_val
Мизантроп
Как то не поймешь Вас ?!
Вы , что не созваниваетесь перед написанием сообщений ?
с кем?
с КЕШэм?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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