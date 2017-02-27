В общем, то вывод такой напрашивался давно. Чтобы узнать действительно актуальный курс нужно в течении пары минут позвонить в 7-8 мест и быстренько прикинуть лучший бид и аск Сайты, телеграм - видим цифры - а курс уже другой Но к счастью так не всегда.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................01.09.2020............02.09.2020 дата розрахунку................31.08.2020.............01.09.2020 Євро...................................32,895...................33,0721 Долар США........................27,5618..................27,6049 После полудня доллар прибавил еще чуть менее половины копейки. С самого утра плавно росли. Похоже, почти без остановок. Отследить изменение котировок опять не представляется возможным. Сценарий сегодняшних торгов был похож на вчерашний. Начали с роста, к обеду уравновесились и наметился очень небольшой откат, значительно меньший, чем утренний рост. Официальный курс встретили где-то недалеко от уровней 27.6050 - 27.6250. За день выросли примерно на 7 копеек.
Этот день в истории: 2019 - 25.1441 (-9) +246 2018 - 28.2461 (-3) -64
2017 - 25.7484 (+5) 2016 - 26.6159 (+53) За прошлые 2 года динамика курса показана через выходные по результатам торгов в конце августа. Если присмотреться к статистике внимательно, увидим, что все прошлые годы первые 2 сессии сентября отметились ростом. Даже в прошлом году, когда было сильное давление покупающих ОВГЗ нерезидентов. Наверно, это жжжжжжжжж неспроста.
В общем, то вывод такой напрашивался давно. Чтобы узнать действительно актуальный курс нужно в течении пары минут позвонить в 7-8 мест и быстренько прикинуть лучший бид и аск Сайты, телеграм - видим цифры - а курс уже другой Но к счастью так не всегда.
да, можно... но пока один оператор спит, вы понимаете что у него лучший курс перезваниваете ему а он уже проснулся и все, большой привет...
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
Упс, ставки привлечения перестали падать и произошел меленький подскок. Годовые привлекли под 9,29% что на 0,09 п.п. выше последнего привлечения которые было 4 августа. Тогда был привелечен сопоставимый объем ( 3 млрд грн ) сегодня 2,8 млрд.
Число заявок было 11 удовлетворили 6 . Последний раз было 3/2.
На полугодовые и двухлетние желающих не было.
Кому там дешевой ипотеки, становись в очередь за Минфином гггыыы)))
Это цены по которым количество не продать, а по 1000 вполне реально, особенно первые годы выпуска 2011-2014
господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10% почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял?