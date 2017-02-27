Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:40
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:11
Добрый вечер .
Перый раз ,когда я купил золотую монету , стоимостью в 5 рублей золотом , в далеком 1972 или 1973 году, я понял одно , монеты (золотые ,царской чеканки )становятся только дороже .
В них , кроме золота , есть еще историческая составляющая .(их уже никто не штампует ).
Даже , когда золото сильно обваливалось в цене , монеты никто не сбрасывал .
Проходило пол года и все рыскали в желании что то купить .
Но избавлялись только от" дурных " монет .
Раньше ,де*** , били по монете зубилом , чтобы узнать , что внутри золото , а не опыление или краска.
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:11
сестра колись купляла срібні монетки НБУ, казала, що як продавала, то прибутку не було.
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