yama написав:почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял?
Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%
Добрый вечер .
Перый раз ,когда я купил золотую монету , стоимостью в 5 рублей золотом , в далеком 1972 или 1973 году, я понял одно , монеты (золотые ,царской чеканки )становятся только дороже . В них , кроме золота , есть еще историческая составляющая .(их уже никто не штампует ).
Даже , когда золото сильно обваливалось в цене , монеты никто не сбрасывал . Проходило пол года и все рыскали в желании что то купить . Но избавлялись только от" дурных " монет . Раньше ,де*** , били по монете зубилом , чтобы узнать , что внутри золото , а не опыление или краска.
yama написав:господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10% почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял?
сестра колись купляла срібні монетки НБУ, казала, що як продавала, то прибутку не було.
yama написав:господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10% почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял?
сестра колись купляла срібні монетки НБУ, казала, що як продавала, то прибутку не було.
Это цены по которым количество не продать, а по 1000 вполне реально, особенно первые годы выпуска 2011-2014[/quote] господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10% почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% за мес или я что то не так понял?[/quote]
а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні? тото же і воно[/quote] тому я тут і запитую
rasmus написав:евро резко повалилось за вечер с 1.199х до 1.1907 сейчас
Повалился евро с уровня 1.20015. Сбили стопы, на круглой цифре активировали лимитники и сформировали коррекцию. Посмотрим, что дальше будет. Теханализ, не к ночи помянутый, показывает, что все до 1.18300 - это коррекция. А дальше будем поглядеть: или слом тренда вниз, или снова вверх. А вот это уже зависит не от теханализа...