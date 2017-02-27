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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6302630363046305

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 268
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:40

  yama написав:почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?

Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:11

  Zebra написав:
  yama написав:почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?

Потому что никто не знает будущего. Сегодня +10%, а завтра из за конского спреда -30%


Добрый вечер .

Перый раз ,когда я купил золотую монету , стоимостью в 5 рублей золотом , в далеком 1972 или 1973 году, я понял одно , монеты (золотые ,царской чеканки )становятся только дороже .
В них , кроме золота , есть еще историческая составляющая .(их уже никто не штампует ).

Даже , когда золото сильно обваливалось в цене , монеты никто не сбрасывал .
Проходило пол года и все рыскали в желании что то купить .
Но избавлялись только от" дурных " монет .
Раньше ,де*** , били по монете зубилом , чтобы узнать , что внутри золото , а не опыление или краска.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:11

  yama написав:господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10%
почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?

сестра колись купляла срібні монетки НБУ, казала, що як продавала, то прибутку не було.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:01

  flyman написав:
  yama написав:господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10%
почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?

сестра колись купляла срібні монетки НБУ, казала, що як продавала, то прибутку не було.


це інвестиції на довго-строк
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

евро резко повалилось за вечер
с 1.199х до 1.1907 сейчас
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:41

  greenozon написав:--
Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать


https://monety.com.ua/ru/investicionnaj ... na-serebro

https://www.ebay.ca/itm/Ukraine-1-hryvn ... 0005.m1851[/quote]

Это цены по которым количество не продать, а по 1000 вполне реально, особенно первые годы выпуска 2011-2014[/quote]
господа я о другом, если эти монеты свободно покупаються и продаються и согласно даже ценам НБУ то даж по ценах НБУ (учитывая конский спред) за месяц рост 10%
почему тогда при росте 10% мес никто это не обсуждает? они (моннты) настолько не ликвидны? повторюсь учитывая даже конский спред навар 10% :shock: за мес или я что то не так понял?[/quote]

а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні?
тото же і воно[/quote] тому я тут і запитую :wink:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:45

  rasmus написав:евро резко повалилось за вечер
с 1.199х до 1.1907 сейчас

Повалился евро с уровня 1.20015. Сбили стопы, на круглой цифре активировали лимитники и сформировали коррекцию. Посмотрим, что дальше будет. Теханализ, не к ночи помянутый, показывает, что все до 1.18300 - это коррекция. А дальше будем поглядеть: или слом тренда вниз, или снова вверх. А вот это уже зависит не от теханализа...
Neolit
 
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