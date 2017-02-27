yama написав:а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні? тото же і воно
тому я тут і запитую
правда дуже проста - 1) треба мати інсайдерів в потрібних відділеннях банків, тоді все рішається з пів оборота 2) треба замовляти ці монети онлайн через кабінет монет НБУ http://prntscr.com/u9uq5k - там ці монети появляються вкрай рідко, і то лише для Києва 3) всякі онлайн площадки включно із ОЛХ - самі розумієте..[/quote] блин я думал вы мне ссылку на регистрационную форму дали тыкаю тыкаю мишкой обновляю .... а оказывается это скриншот мдя спать пора
yama написав:а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні?
в окошке нбу на почтовой дают по одной монете на паспорт инвестиционных монет это обычно не касается но в моменты "непонятки" их в окошке просто нету. вернее их возьмёт первый человек в очереди. а на день их выделят на реализацию в такие дни всего до 10 шт
И начинающему не надо сразу лезть в коллекционные монеты. Все со временем. Для начала прекрасно сойдут серебряные и золотые Архистратиги, николаевские рубли, сеятели и др. хорошо известные монеты. Можно иглы, лифы, песо, крюгеранды, филармонии.