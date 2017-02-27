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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6303630463056306

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 269
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
131
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:30

  greenozon написав:
  yama написав:а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні?
тото же і воно
тому я тут і запитую


правда дуже проста -
1) треба мати інсайдерів в потрібних відділеннях банків, тоді все рішається з пів оборота
2) треба замовляти ці монети онлайн через кабінет монет НБУ http://prntscr.com/u9uq5k - там ці монети появляються вкрай рідко, і то лише для Києва
3) всякі онлайн площадки включно із ОЛХ - самі розумієте..[/quote]
блин :) я думал вы мне ссылку на регистрационную форму дали тыкаю тыкаю мишкой обновляю .... а оказывается это скриншот :mrgreen: мдя спать пора

https://bank.gov.ua/WebSelling/Account/Register - вот верная ссылка , зачем было скрин делать ссылку проще копировать :shock:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:37

  yama написав:а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні?


в окошке нбу на почтовой дают по одной монете на паспорт
инвестиционных монет это обычно не касается
но в моменты "непонятки" их в окошке просто нету.
вернее их возьмёт первый человек в очереди.
а на день их выделят на реализацию в такие дни всего до 10 шт
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У Вити с сайта монеты завышены цены.Если нема выхода на НБУ тогда в https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=703
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:07

  Мизантрóп написав:У Вити с сайта монеты завышены цены.Если нема выхода на НБУ тогда в https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=703


И начинающему не надо сразу лезть в коллекционные монеты. Все со временем.
Для начала прекрасно сойдут серебряные и золотые Архистратиги, николаевские рубли, сеятели и др. хорошо известные монеты. Можно иглы, лифы, песо, крюгеранды, филармонии. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:54

  Libo написав:
  Мизантрóп написав:У Вити с сайта монеты завышены цены.Если нема выхода на НБУ тогда в https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=703


И начинающему не надо сразу лезть в коллекционные монеты. Все со временем.
Для начала прекрасно сойдут серебряные и золотые Архистратиги, николаевские рубли, сеятели и др. хорошо известные монеты. Можно иглы, лифы, песо, крюгеранды, филармонии. :idea:

Зачем переплачивать такую маржу, когда существуют слитки?
hxbbgaf
 
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