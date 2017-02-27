yama написав:а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні? тото же і воно
тому я тут і запитую
правда дуже проста - 1) треба мати інсайдерів в потрібних відділеннях банків, тоді все рішається з пів оборота 2) треба замовляти ці монети онлайн через кабінет монет НБУ http://prntscr.com/u9uq5k - там ці монети появляються вкрай рідко, і то лише для Києва 3) всякі онлайн площадки включно із ОЛХ - самі розумієте..[/quote] блин я думал вы мне ссылку на регистрационную форму дали тыкаю тыкаю мишкой обновляю .... а оказывается это скриншот мдя спать пора
yama написав:а ви пробували їх купити напряму по оригінальній ціні?
в окошке нбу на почтовой дают по одной монете на паспорт инвестиционных монет это обычно не касается но в моменты "непонятки" их в окошке просто нету. вернее их возьмёт первый человек в очереди. а на день их выделят на реализацию в такие дни всего до 10 шт
И начинающему не надо сразу лезть в коллекционные монеты. Все со временем. Для начала прекрасно сойдут серебряные и золотые Архистратиги, николаевские рубли, сеятели и др. хорошо известные монеты. Можно иглы, лифы, песо, крюгеранды, филармонии.
И начинающему не надо сразу лезть в коллекционные монеты. Все со временем. Для начала прекрасно сойдут серебряные и золотые Архистратиги, николаевские рубли, сеятели и др. хорошо известные монеты. Можно иглы, лифы, песо, крюгеранды, филармонии.
Зачем переплачивать такую маржу, когда существуют слитки?
hxbbgaf написав:Зачем переплачивать такую маржу, когда существуют слитки?
Ты как в лесу живешь. Какая такая маржа на монеты?! Где вы только берете эту *****, которой мозги себе засираете?! Смотри монета 1 унция: https://www.goldeneaglecoin.com/buy-gol ... old-eagles Сравнивай со слитком 1 унция: https://www.goldeneaglecoin.com/buy-gol ... -gold-bars В обоих случаях, как на сегодняшний, день маржа копеешная и практически одинаковая. И при этом потом проведи обратную операцию - продай монету и слиток. Ходовая монета улетит со свистом и еще большей маржой. А со слитком будешь ходить как дурень с писаной торбой и будешь уступать даже от биржевой цены. Во всем мире мелкий инвестор пользуется в основном монетами. Укропы слитками. Сами повторяют москальские бредни про вольфрам в слитках и при этом их покупают. Удивительный народ.
Україна заплатила $2,1 млрд за боргами Мінфін розрахувався з кредиторами України Залишок валютних платежів за державним боргом до кінця року становить близько $1,6 млрд, уточнили в Мінфіні. Міністерство фінансів у вівторок, 1 вересня, виплатило $1,69 млрд в рахунок погашення облігацій зовнішньої держпозики, випущених у 2015 році та у яких закінчився термін використання. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну. Ще $400 млн виплачено в якості відсотків за ОВДП з терміном погашення в 2020 - 2027 роках. Залишок валютних платежів за державним боргом до кінця року становить близько $1,6 млрд, уточнили в Мінфіні.
Ще зовсім недавно інформація про такі суми платежів обвалювала курс гривні, а зараз такі солідні платежі проходять майже непомітно. Про що це свідчить?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.