Тяжела и трудна работа оператора валютных курсов..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:29
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:33
с кем? с КЕШэм?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:47
Упс, ставки привлечения перестали падать и произошел меленький подскок.
Годовые привлекли под 9,29% что на 0,09 п.п. выше последнего привлечения которые было 4 августа.
Тогда был привелечен сопоставимый объем ( 3 млрд грн ) сегодня 2,8 млрд.
Число заявок было 11 удовлетворили 6 . Последний раз было 3/2.
На полугодовые и двухлетние желающих не было.
Кому там дешевой ипотеки, становись в очередь за Минфином гггыыы)))
Живите своим умом!
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:46
Держбюджет України за 8 міс. зведено з дефіцитом в 40 млрд г
Державний бюджет України за січень-серпень 2020 року зведено з дефіцитом в 40 млрд грн, зокрема за загальним фондом дефіцит становив 51 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби (ДКСУ).
"За оперативними даними ДКСУ, в січні-серпні 2020 року видатки за загальним фондом держбюджету становили 646,6 млрд грн, або 87,4% від розпису звітного періоду. При цьому соціальні видатки, видатки на оборону, обслуговування боргу, а також субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - повідомив Мінфін на сайті у вівторок.
Як зазначило міністерство, запозичення до загального фонду держбюджету за вісім місяців становили 378,2 млрд грн, що на 7,7% менше за план.
"Загалом від розміщення ОВДП на фінансування держборгу залучені 208 млрд грн (13,2% від плану) , зокрема за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 84,6 млрд грн ($2, 4 млрд і EUR 7 млн)", - зазначив Мінфін.
За його даними, із зовнішніх джерел залучено 170,3 млрд грн, що відповідає плану . Зокрема, 55,4 млрд грн - розміщення 12-річних євробондів на $2 млрд під 7,253% річних, 55,2 млрд грн - перший транш від МВФ у рамках програми stand-by-2020, 33,8 млрд грн - шляхом розміщення 10-річних євробондів на EUR 1,25 млрд під 4,375% річних, 15 млрд грн – надходження коштів макрофінансової допомоги ЄС, 1,35 млрд грн - як позика від МБРР у рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки".
Погашення держборгу в січні-серпні цього року становили 275 млрд грн або 99,9% плану, зокрема 76,7 млрд грн – обслуговування (92,6% від плану).
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
евро резко повалилось за вечер
с 1.199х до 1.1907 сейчас
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 01 вер, 2020 22:45
Повалился евро с уровня 1.20015. Сбили стопы, на круглой цифре активировали лимитники и сформировали коррекцию. Посмотрим, что дальше будет. Теханализ, не к ночи помянутый, показывает, что все до 1.18300 - это коррекция. А дальше будем поглядеть: или слом тренда вниз, или снова вверх. А вот это уже зависит не от теханализа...
Додано: Сер 02 вер, 2020 06:33
Україна заплатила $2,1 млрд за боргами
Україна заплатила $2,1 млрд за боргами
Мінфін розрахувався з кредиторами України
Залишок валютних платежів за державним боргом до кінця року становить близько $1,6 млрд, уточнили в Мінфіні.
Міністерство фінансів у вівторок, 1 вересня, виплатило $1,69 млрд в рахунок погашення облігацій зовнішньої держпозики, випущених у 2015 році та у яких закінчився термін використання. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
Ще $400 млн виплачено в якості відсотків за ОВДП з терміном погашення в 2020 - 2027 роках.
Залишок валютних платежів за державним боргом до кінця року становить близько $1,6 млрд, уточнили в Мінфіні.
Ще зовсім недавно інформація про такі суми платежів обвалювала курс гривні, а зараз такі солідні платежі проходять майже непомітно. Про що це свідчить?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 02 вер, 2020 06:58
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем доброго утра, начинаем 2763/2770 дешевле отдавать не вижу смысла в связи с высокими котировсками МБ
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:28
обменка в АТБ вчера отдавала 27,51
сегодня Пивень отдает 27,65...сколько отдает пов АТБ надо сходить осмотреть)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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