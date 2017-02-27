9-30, доллар:
В Харькове есть уже продажа чуть ниже: 27.68
Сумы 27.55 - 27.70
Полтава 27.58..27.60 - 27.65..27.68
Всех сумчан с Днем города ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:37
9-30, доллар:
В Харькове есть уже продажа чуть ниже: 27.68
Сумы 27.55 - 27.70
Полтава 27.58..27.60 - 27.65..27.68
Всех сумчан с Днем города ))
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вчера и 2765 были в Харькове
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:58
Видимо некоторые быстрее узнают котировки на межбанке и делают выводы, но есть кадры которые ходят против ветра и снова влетают,их право быть упёртыми ослами и попадать на деньги((
Я не знаю что случилось с бюджетом в августе, но в июле собрали 58 ярдов, правда ещё на 13 слили валюты, итого 71 ярд.
Так вот в августе наколядовали почти 102, не известно правда сливал валюту Минфин или нет.Но результат шикарный.
Обыкновенное чудо короче, живём, пока никаких обвалов на горизонте, не считая каши в головах ватных сектантов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:00
можно было брать в АТБ и сдавать по 27,60 в розницу .... бизнес!
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:11
Щось гагарін другий день активний.
Понабирався баксів як кіт блох і напарює свою контору через форум.
Як завжди.
Навіщо потрібен той барига з 27,7, якщо онлайн дешевше?
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:24
дестивтельно ! зачем ему столько долларов? что он их в банки консервирует и закапывает? .... пожалуй это идея!
перехожу на 2765/2771 работаем оффлайн
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
рад что с моим повялением форум немножко оживился
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:30
Середньомісячна-зважена
Вітаюсь со всіма!
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра , як то публікує НБУ ось тут -
Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.07.2018 4383,40 26,439794 0,208043
01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
01.06.2020 6422,47 26,691528 -0,090789
01.07.2020 7947,89 27,373813 0,682285
01.08.2020 7118,04 27,489538 0,115725
Оберти в серпні припали, та кількість робочих днів на 3 меньша. Як на мене оберти гарні. Бізнес виходить з літньої розслабухи і, здається, вже пристосувались до тієї пандемії.
Ну, і бесперечно, хто в серпні купував дешевше, а продавав дорожче 27,489538 грн./дол. мав якусь вигоду по місяцю!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 02 вер, 2020 10:31, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:30
Life is good.
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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