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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и еще, сейчас прекратился ручеек поступлений инвалюты от продажи ОВГЗ нерезидентам, дифицит бюджета будет финансироваться за счет продажи ОВГЗ уркаинским банкам, те в свою очередь будут брать деньги у НБУ в качестве рефинансирования, под залог этих же ОВГЗ.... мы запустили печатный станок, да ведущие экономики мира идут по этому пути, да мы копируем их действия, но у нас реалии совершенно иные, и 8% спада ВВП при запуске печатного станка для финансирования дифицита бюджета - это выход, но выход отразится негативно на кошельке каждого из нас... денег будет много но они не будутс тоить столько же сколько стоили год назад стоимость обслуживания внешнеготдолга будет нарастать. Негативные явления в экономики не исчезли. Коррупция усиливается,50% средтв из фонда фонда для борьбы с Короной переведены на строительсво дорого, обещанные средства на создание отечественных тестов на Корону до сих пор не выделены соответвующим научным институтам ... В финансовой сфере повсюду царит нецелеовое использование средств.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:43
цпецифика такая, на западной больше сдающих чем у нас, больше заробитчан, меньше гривны, у нас больше промышленность на востоке, а Киев центр туда идут потоки с западной и плюс банки продают объемы
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:49
а фактор близости с зоной АТО/ООС и агрессором сейчас имеет какое-то влияние на харьковские курсы или уже (почти)нет ?
п.с. видел я краем глаза донецкие курсы - хоть бери и бизнес делай Харьков-Донецк-Харьков-Донецк ...
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 02 вер, 2020 10:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:50
1 сентября правительство провело крупнейшую в 2020 году выплату по валютным долгам Украины. А именно по внутриукраинским долларовым облигациям - на общую сумму $1,8 млрд. Из них:
$1365 млн - погашение гособлигаций;
$388 млн - выплата купона (процентов).
При этом Минфин разместил совсем небольшой объем новых ОВГЗ и только в гривне - на 2,8 млрд грн. Это были 12-месячные бумаги под 9,29%. На шестимесячные облигации спроса не было, поэтому регулятор не продал ни одной. Этой суммы, конечно, не хватит, чтобы перекрыть сегодняшнюю выплату. Ее, скорее всего, провели из золотовалютных резервов Нацбанка.
Полученные за сегодняшнее размещение 2,8 млрд грн правительство завтра потратит на выплату купона по гривневым ОВГЗ. 2 сентября власти сделают платеж именно в этом размере - 2,8 млрд грн. Заметная часть из них поступит иностранцам и будет конвертироваться в доллар.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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