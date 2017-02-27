Додано: Сер 02 вер, 2020 10:50

1 сентября правительство провело крупнейшую в 2020 году выплату по валютным долгам Украины. А именно по внутриукраинским долларовым облигациям - на общую сумму $1,8 млрд. Из них:



$1365 млн - погашение гособлигаций;

$388 млн - выплата купона (процентов).



При этом Минфин разместил совсем небольшой объем новых ОВГЗ и только в гривне - на 2,8 млрд грн. Это были 12-месячные бумаги под 9,29%. На шестимесячные облигации спроса не было, поэтому регулятор не продал ни одной. Этой суммы, конечно, не хватит, чтобы перекрыть сегодняшнюю выплату. Ее, скорее всего, провели из золотовалютных резервов Нацбанка.



Полученные за сегодняшнее размещение 2,8 млрд грн правительство завтра потратит на выплату купона по гривневым ОВГЗ. 2 сентября власти сделают платеж именно в этом размере - 2,8 млрд грн. Заметная часть из них поступит иностранцам и будет конвертироваться в доллар.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.