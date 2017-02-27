RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6304630563066307>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 269
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
131
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

и еще, сейчас прекратился ручеек поступлений инвалюты от продажи ОВГЗ нерезидентам, дифицит бюджета будет финансироваться за счет продажи ОВГЗ уркаинским банкам, те в свою очередь будут брать деньги у НБУ в качестве рефинансирования, под залог этих же ОВГЗ.... мы запустили печатный станок, да ведущие экономики мира идут по этому пути, да мы копируем их действия, но у нас реалии совершенно иные, и 8% спада ВВП при запуске печатного станка для финансирования дифицита бюджета - это выход, но выход отразится негативно на кошельке каждого из нас... денег будет много но они не будутс тоить столько же сколько стоили год назад стоимость обслуживания внешнеготдолга будет нарастать. Негативные явления в экономики не исчезли. Коррупция усиливается,50% средтв из фонда фонда для борьбы с Короной переведены на строительсво дорого, обещанные средства на создание отечественных тестов на Корону до сих пор не выделены соответвующим научным институтам ... В финансовой сфере повсюду царит нецелеовое использование средств.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5500
З нами з: 18.04.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:43

  Alex2007 написав:
  kharkov_val написав:перехожу на 2765/2771 работаем оффлайн


почему у вас в Харькове в обменниках всегда дороже (и биды, и аски) чем в остальной Украине?

цпецифика такая, на западной больше сдающих чем у нас, больше заробитчан, меньше гривны, у нас больше промышленность на востоке, а Киев центр туда идут потоки с западной и плюс банки продают объемы
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5500
З нами з: 18.04.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:денег будет много но они не будутс тоить столько же сколько стоили год назад

Настав час брати кредити в гривні?
1472580369
 
Повідомлень: 47
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:49

  kharkov_val написав:
  Alex2007 написав:
  kharkov_val написав:перехожу на 2765/2771 работаем оффлайн


почему у вас в Харькове в обменниках всегда дороже (и биды, и аски) чем в остальной Украине?

цпецифика такая, на западной больше сдающих чем у нас, больше заробитчан, меньше гривны, у нас больше промышленность на востоке, а Киев центр туда идут потоки с западной и плюс банки продают объемы


а фактор близости с зоной АТО/ООС и агрессором сейчас имеет какое-то влияние на харьковские курсы или уже (почти)нет ?

п.с. видел я краем глаза донецкие курсы - хоть бери и бизнес делай Харьков-Донецк-Харьков-Донецк ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 02 вер, 2020 10:53, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2413
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1115 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:50

1 сентября правительство провело крупнейшую в 2020 году выплату по валютным долгам Украины. А именно по внутриукраинским долларовым облигациям - на общую сумму $1,8 млрд. Из них:

$1365 млн - погашение гособлигаций;
$388 млн - выплата купона (процентов).

При этом Минфин разместил совсем небольшой объем новых ОВГЗ и только в гривне - на 2,8 млрд грн. Это были 12-месячные бумаги под 9,29%. На шестимесячные облигации спроса не было, поэтому регулятор не продал ни одной. Этой суммы, конечно, не хватит, чтобы перекрыть сегодняшнюю выплату. Ее, скорее всего, провели из золотовалютных резервов Нацбанка.

Полученные за сегодняшнее размещение 2,8 млрд грн правительство завтра потратит на выплату купона по гривневым ОВГЗ. 2 сентября власти сделают платеж именно в этом размере - 2,8 млрд грн. Заметная часть из них поступит иностранцам и будет конвертироваться в доллар.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2679
З нами з: 26.06.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:56

  1472580369 написав:
  kharkov_val написав:денег будет много но они не будутс тоить столько же сколько стоили год назад

Настав час брати кредити в гривні?

я думал об этом, но не понимаю где взять кредит под 10-12% в грн без залога.. 20 тыс грн на карту привата не выход
Востаннє редагувалось kharkov_val в Сер 02 вер, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5500
З нами з: 18.04.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:03

  Alex2007 написав:
  kharkov_val написав:
  Alex2007 написав:
почему у вас в Харькове в обменниках всегда дороже (и биды, и аски) чем в остальной Украине?

цпецифика такая, на западной больше сдающих чем у нас, больше заробитчан, меньше гривны, у нас больше промышленность на востоке, а Киев центр туда идут потоки с западной и плюс банки продают объемы


а фактор близости с зоной АТО/ООС и агрессором сейчас имеет какое-то влияние на харьковские курсы или уже (почти)нет ?

п.с. видел я краем глаза донецкие курсы - хоть бери и бизнес делай Харьков-Донецк-Харьков-Донецк ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

как я вижу влияние не значительное, на рубле отражается, розница по рублю есть, раньше на Барабашова приезжали Донецк-Луганск-РФ тогда обороты по торговле были.. у меня клиенты только в розницу оттуда, думаю у мощных есть, я этих потоков не вижу
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5500
З нами з: 18.04.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:05

  kharkov_val написав:рад что с моим повялением форум немножко оживился 8)

время бы еще на все это иметь :(

27.55-27.63/27.68-27.70
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11205
З нами з: 19.05.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 3594 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчика забанили так ему нарисовалась замена, совпадение?
Юра напарник волшебников буков не даст соврать((
Видимо на МБ переваривают массовый возврат Ндс и немного шалят..
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11494
З нами з: 30.12.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2767/2773
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5500
З нами з: 18.04.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6304630563066307>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, Сибарит, swodnix, VALONI, Zebra, ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1975, 1976, 1977
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19762 2481249
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 21:35
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7195 1637170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 11:34
Investor_K
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
512 118475
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 20:14
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20414)
02.09.2020 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.