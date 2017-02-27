Добрый день .
Общее и консолидированное 27,60-27,70 ,
некоторые просят быстро купить ,чтобы потом по 27.75 не брать.
По себе знаю, гривны НЕТ .
Курс таки ползет вверх.
(Прочитал Гагарина )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый день .
Общее и консолидированное 27,60-27,70 ,
некоторые просят быстро купить ,чтобы потом по 27.75 не брать.
По себе знаю, гривны НЕТ .
Курс таки ползет вверх.
(Прочитал Гагарина )
Додано: Сер 02 вер, 2020 11:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Гагарин тут, это хорошо.
Значит скоро девал.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:09
Не нагнетайте, хуже чем было не становится. Платежный баланс хорошо так подравнялся, в резервах по 30 млрд. Аграрии и металлурги работают, ИТ гребет валюту в страну аж гай шумит, заробитчане восстанавливаются.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:10
Так уже ракета стартовала, вчера приём был с утра 63, потом 65, а сейчас 67, это полёт в космос,однозначно
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:14
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:14
Ога)))))
Верните Смолия...!
ПРИБУТОК НБУ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ ЗРІС У 12,5 РАЗІВ - ДО 80 МЛРД ГРН
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:18
Где космос?
20 копеек за несколько дней - это 0.7 %. Менее ОДНОГО процента за НЕСКОЛЬКО дней. Это - нормальный рынок. Первая половина сентября, да, немного вверх, по объективным причинам, потом вниз, рынок и должен колебаться.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.09.2020....................27,6341
Доллар прибавил 3 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. С места в карьер прибавили 3.5 копейки и приостановились. Незадолго до 11 начался новый этап роста, который был более плавным. За 40 минут выросли на 3 копейки и снова уравновесились.
Справочный курс встретили в состоянии покоя котировками 27.6300 - 27.6500, что на 5.5 копеек выше открытия. Информация о котировках сегодня выглядит правдоподобно.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно сократились за счет увеличения объема суточных сертификатов и, в меньшей мере, операций казначейства. Наличка добавила ликвидности совсем чуть-чуть.
В понедельник объем валютного рынка сократился с 403.6 до 380.8 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос.Обороты весьма приличные, как для понедельника, мое предположение о сверхтонком рынке не подтвердилось.
Сибариту нужно время, чтобы написать пару слов после публикации справочного курса. Это мое обычное время выхода в эфир.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 02 вер, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:25
Как раз присутствие Гагарина тут - признак идущего загона, если вы не замечали А когда он пишет "спешите купить пока еще по ХХ.ХХ!", значит олени уже выдыхаються и нужно подогреть спрос
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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