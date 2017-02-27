RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6304630563066307

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 269
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
131
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день .
Общее и консолидированное 27,60-27,70 ,
некоторые просят быстро купить ,чтобы потом по 27.75 не брать.
По себе знаю, гривны НЕТ .
Курс таки ползет вверх.
(Прочитал Гагарина )
холява
2
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2668 раз.
Подякували: 2585 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 11:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гагарин тут, это хорошо.
Значит скоро девал.
prosecutor
 
Повідомлень: 231
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:09

  kharkov_val написав: Коррупция усиливается,50% средтв из фонда фонда для борьбы с Короной переведены на строительсво дорого, обещанные средства на создание отечественных тестов на Корону до сих пор не выделены соответвующим научным институтам ... В финансовой сфере повсюду царит нецелеовое использование средств.

Не нагнетайте, хуже чем было не становится. Платежный баланс хорошо так подравнялся, в резервах по 30 млрд. Аграрии и металлурги работают, ИТ гребет валюту в страну аж гай шумит, заробитчане восстанавливаются.
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 25.04.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:10

  prosecutor написав:Значит скоро девал.

Так уже ракета стартовала, вчера приём был с утра 63, потом 65, а сейчас 67, это полёт в космос,однозначно :)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11494
З нами з: 30.12.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:14

Где Сибарит?
У меня уже картинка для его комментариев давно готова.
Вчера судя по всему еще меньший объем на межбанке наторговали, но понемногу ускоряются.

Ползем вверх, межбанк 27.64 - 27.66

Зображення
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 25.04.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:14

  somilitark написав:
  prosecutor написав:Значит скоро девал.

Так уже ракета стартовала, вчера приём был с утра 63, потом 65, а сейчас 67, это полёт в космос,однозначно :)

Ога)))))
Верните Смолия...!
ПРИБУТОК НБУ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ ЗРІС У 12,5 РАЗІВ - ДО 80 МЛРД ГРН
http://финбаланс.ком.юа/news/pributok- ... 0-mlrd-hrn
Investor_33
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 16.05.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:18

  somilitark написав:
  prosecutor написав:Значит скоро девал.

Так уже ракета стартовала, вчера приём был с утра 63, потом 65, а сейчас 67, это полёт в космос,однозначно :)

Где космос?

20 копеек за несколько дней - это 0.7 %. Менее ОДНОГО процента за НЕСКОЛЬКО дней. Это - нормальный рынок. Первая половина сентября, да, немного вверх, по объективным причинам, потом вниз, рынок и должен колебаться.
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 25.04.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.09.2020....................27,6341
Доллар прибавил 3 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. С места в карьер прибавили 3.5 копейки и приостановились. Незадолго до 11 начался новый этап роста, который был более плавным. За 40 минут выросли на 3 копейки и снова уравновесились.
Справочный курс встретили в состоянии покоя котировками 27.6300 - 27.6500, что на 5.5 копеек выше открытия. Информация о котировках сегодня выглядит правдоподобно.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно сократились за счет увеличения объема суточных сертификатов и, в меньшей мере, операций казначейства. Наличка добавила ликвидности совсем чуть-чуть.

В понедельник объем валютного рынка сократился с 403.6 до 380.8 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и превысило сократившийся спрос.Обороты весьма приличные, как для понедельника, мое предположение о сверхтонком рынке не подтвердилось.

  VALONI написав:Где Сибарит?

Сибариту нужно время, чтобы написать пару слов после публикации справочного курса. Это мое обычное время выхода в эфир. :)
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 02 вер, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3054 раз.
Подякували: 8131 раз.
 
Профіль
17
9
17
1
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 12:25

  prosecutor написав:Гагарин тут, это хорошо.
Значит скоро девал.

Как раз присутствие Гагарина тут - признак идущего загона, если вы не замечали :) А когда он пишет "спешите купить пока еще по ХХ.ХХ!", значит олени уже выдыхаються и нужно подогреть спрос :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6304630563066307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, Сибарит, Google Adsense [Bot], VALONI, Zebra, ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1975, 1976, 1977
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19762 2481249
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 21:35
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7195 1637171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 11:34
Investor_K
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
512 118475
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 20:14
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20414)
02.09.2020 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.