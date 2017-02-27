Додано: Сер 02 вер, 2020 12:35

Я недавно статью одну порочёл и пришёл с следующему выводу:

не надо бояться печатного станка ФРС. Пусть даже без перерыва буду печатать доллар, он не может обесценится так, как другие валюты.

Сколько бы не напечатал ФРС долларов, все эти лишние доллары идут на фондовые рынки и на покупку золота. Эти "лишние" для экономики доллары связываются фондовыми активами и золотом. Потом фондовые пузыри и золотые пузыри лопаются. Цены на эти активы падают кратно и

лишние доллары таким образом стерилизуются.

Это грубая картинка, но позволяет понять, что даже при всём желании девальвировать доллар никому это не удастся сделать. А колебания доллара к другим валютам +- 30% были и будут.

По биткоину я на отдельной ветке накнопаю, что думаю о нём и о другой крипте. И о золоте тоже.

И ещё: госдолг в абсолютных цифрах ничего не значит! Важно, сколько процентов от ВВП идё на обслуживание госдолга. У США это 3%. А в Украиане 33%(?)

Поэтому долар жив и будет жить. А на золото вскоре после 3000 дол за тр. унцию цена упадёт до 1200.

А ну, критиканы, попробуйте возразить про доллар. Где hgxddgha ?