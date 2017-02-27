Державний бюджет за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом в 40 мільярдів гривень, в тому числі за загальним фондом дефіцит становив 51 мільярд гривень.
Про це повідомило Міністерство фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.
"У січні-серпні 2020 року видатки за загальним фондом держбюджету становили 646,6 млрд грн, або 87,4% від розпису звітного періоду", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що соціальні витрати, витрати на оборону, обслуговування боргу, а також субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовані відповідно до розпису.
Запозичення до загального фонду держбюджету за вісім місяців становили 378,2 млрд грн, що на 7,7% менше плану.
"В цілому від розміщення ОВДП на фінансування держборгу залучено 208 млрд грн (13,2% від плану), у тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 84,6 млрд грн (2,4 млрд доларів і 7 млн євро)" , - зазначив Мінфін.
Погашення держборгу в січні-серпні цього року становили 275 млрд грн або 99,9% плану, в тому числі 76,7 млрд грн - обслуговування (92,6% від плану).
Я недавно статью одну порочёл и пришёл с следующему выводу: не надо бояться печатного станка ФРС. Пусть даже без перерыва буду печатать доллар, он не может обесценится так, как другие валюты. Сколько бы не напечатал ФРС долларов, все эти лишние доллары идут на фондовые рынки и на покупку золота. Эти "лишние" для экономики доллары связываются фондовыми активами и золотом. Потом фондовые пузыри и золотые пузыри лопаются. Цены на эти активы падают кратно и лишние доллары таким образом стерилизуются. Это грубая картинка, но позволяет понять, что даже при всём желании девальвировать доллар никому это не удастся сделать. А колебания доллара к другим валютам +- 30% были и будут. По биткоину я на отдельной ветке накнопаю, что думаю о нём и о другой крипте. И о золоте тоже. И ещё: госдолг в абсолютных цифрах ничего не значит! Важно, сколько процентов от ВВП идё на обслуживание госдолга. У США это 3%. А в Украиане 33%(?) Поэтому долар жив и будет жить. А на золото вскоре после 3000 дол за тр. унцию цена упадёт до 1200. А ну, критиканы, попробуйте возразить про доллар. Где hgxddgha ?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 02 вер, 2020 12:58, всього редагувалось 4 разів.
kharkov_val написав:не нагнетаю, сколько было в ЗВР своих денег в 2008 и сколько сейчас? как сократилась численность работкников в ИТ за последний год?
На пике было под 38 млрд., к апрелю 2009 опустились до 24 млрд. Численность ИТ не сократилась. По данным доу.уа за 2020 год топ-50 ИТ компаний добавил 2%, в то же время за 2019 год +20% рост. И это, на 90% - валюта в страну. Так что здесь все нормально.
Скажите лучше, что слышно про вывод дивидентов, Аваль и Сити - будут деньги забирать в сентябре или проинвестируют какую то хотя бы малую часть, например, в нормальный он-лайн сервис на уровне МоноБанка. Как по мне это существенный фактор давления на валютный рынок.
VALONI слышно по ИТ сокращают персонал- это то что у меня в Харькове слышно. Сколько сейчас своих, не зайомных средсв в ЗВР? На счет Сити и Аваля жду звонка от председателей правления как только решат на правлении- мне сообщат
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val написав:VALONI слышно по ИТ сокращают персонал- это то что у меня в Харькове слышно. Сколько сейчас своих, не зайомных средсв в ЗВР? На счет Сити и Аваля жду звонка от председателей правления как только решат на правлении- мне сообщат
Не забудьте и здесь маякнуть, как получите сигнал. Слышно и факт - две разные вещи, много проектов ХоРеКа отвалилось из-за карантина, зато другие, он-лайн сервис, торговля, видео-конференции улетают в КОСМОС. Вчера основатели ZOOM платформы стали за один день богаче на 5 млрд. дол.
смотрел структуру ЗВР там получается так: 4 млрд всего в наличке остальное все в ценных бумагах разного класса, получается нам МВФ дает бабло мы покупаем американские бумаги? и погашаем предыдущие долги? Классная схема, я даю тебе деньги в долг, ты мне их возвращаешь тут же, но я тебе взамен даю ценную бумагу и ты при этом платишь % мне по кредиту, фактически за сделку за деньги которых у тебя нет, они остались у меня ... фантастика
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/