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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:10
1. Чистые международные резервы Национального банка за июль 2020 года выросли на 0,1% — до $17,520 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. По этому мы вкладываем в облигации не только взятые у МВФ деньги, но и так сказать, "свои".
2. На 1 января 84,2% международных резервов Украины, хранились в ценных бумагах с высоким международным рейтингом, прежде всего в государственных облигациях США с рейтингом ААА. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
3. А так все нормально, одалживаем под 7-8% в валюте, размещаем под 1 - 1,5 %. С того и живем
https://novo.od.ua/
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Волк
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:23
VALONI написав: somilitark написав: prosecutor написав:
Значит скоро девал.
Так уже ракета стартовала, вчера приём был с утра 63, потом 65, а сейчас 67, это полёт в космос,однозначно
Где космос?
20 копеек за несколько дней - это 0.7 %. Менее ОДНОГО процента за НЕСКОЛЬКО дней. Это - нормальный рынок. Первая половина сентября, да, немного вверх, по объективным причинам, потом вниз, рынок и должен колебаться.
Ракета в моём понимании это больше 1% движения за день, а пару копеек за день это стёб над разного рода космонаффтами))
Ну стоит отметить что межбанк подрос, почти достали 70, а наличка даже в сепарском Харькове не может оторваться от безнала, это говорит о том, что налик тянкт за уши, а он упирается, нет гривны, на МБ другая свадьба, там валютная осень, но лёгенько набирают ход, без фанатизма.
По ЗВР, это ж каким крутым надо быть математиком, что бы ставить вопросы где наши деньги, а где заёмные, если резервы 28 ярдов, а валовый госдолг 86
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:39
Волк написав:
3. А так все нормально, одалживаем под 7-8% в валюте, размещаем под 1 - 1,5 %. С того и живем
Если бы резервов хватало на то, чтобы расплатиться хотя бы с ближайшими долгами и больше не занимать, это было бы ненормально. Но в условиях, когда необходимо постоянно перезанимать, такая политика имеет смысл. Без резервов мы не сможем занимать по 7-8%, будет 15-20%, если вообще дадут. Т.е. это имеет смысл даже без учета основного предназначения резервов. В случае грандиозного шухера оперативно занять на вменяемых условиях точно не получится.
Государственные финансы - достаточно сложная штука. Мы видим по общедоступной информации только отдельные фрагменты общей картины. Не стоит подходить к ним с критериями семейного бюджета.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:43
andrein написав:
А не пора ли одевать кеды ?
так я о чем и говорю...самое время
разгон только начинается
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:58
del
Востаннє редагувалось VALONI
в Сер 02 вер, 2020 15:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:09
PS4 написав: andrein написав:
А не пора ли одевать кеды ?
так я о чем и говорю...самое время
разгон только начинается
разве кеды не когда надо сдать?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:13
VALONI Металургійні підприємства України в січні-серпні 2020 року скоротили виплавку сталі на 6,2% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 13,74 млн т.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:21
Волк написав:
1. Чистые международные резервы Национального банка за июль 2020 года выросли на 0,1% — до $17,520 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. По этому мы вкладываем в облигации не только взятые у МВФ деньги, но и так сказать, "свои".
2. На 1 января 84,2% международных резервов Украины, хранились в ценных бумагах с высоким международным рейтингом, прежде всего в государственных облигациях США с рейтингом ААА. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
3. А так все нормально, одалживаем под 7-8% в валюте, размещаем под 1 - 1,5 %. С того и живем
все резервы 28,8 то есть резервы раздуты с помощью кредитов на 11, млрд с 17 до 28, так?
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