Додано: Сер 02 вер, 2020 14:23

VALONI написав: somilitark написав: prosecutor написав: Значит скоро девал. Значит скоро девал.

Так уже ракета стартовала, вчера приём был с утра 63, потом 65, а сейчас 67, это полёт в космос,однозначно Так уже ракета стартовала, вчера приём был с утра 63, потом 65, а сейчас 67, это полёт в космос,однозначно

Где космос?



20 копеек за несколько дней - это 0.7 %. Менее ОДНОГО процента за НЕСКОЛЬКО дней. Это - нормальный рынок. Первая половина сентября, да, немного вверх, по объективным причинам, потом вниз, рынок и должен колебаться. Где космос?20 копеек за несколько дней - это 0.7 %. Менее ОДНОГО процента за НЕСКОЛЬКО дней. Это - нормальный рынок. Первая половина сентября, да, немного вверх, по объективным причинам, потом вниз, рынок и должен колебаться.

Ракета в моём понимании это больше 1% движения за день, а пару копеек за день это стёб над разного рода космонаффтами))Ну стоит отметить что межбанк подрос, почти достали 70, а наличка даже в сепарском Харькове не может оторваться от безнала, это говорит о том, что налик тянкт за уши, а он упирается, нет гривны, на МБ другая свадьба, там валютная осень, но лёгенько набирают ход, без фанатизма.По ЗВР, это ж каким крутым надо быть математиком, что бы ставить вопросы где наши деньги, а где заёмные, если резервы 28 ярдов, а валовый госдолг 86