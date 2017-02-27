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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6307630863096310>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 270
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
131
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1. Чистые международные резервы Национального банка за июль 2020 года выросли на 0,1% — до $17,520 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. По этому мы вкладываем в облигации не только взятые у МВФ деньги, но и так сказать, "свои".
2. На 1 января 84,2% международных резервов Украины, хранились в ценных бумагах с высоким международным рейтингом, прежде всего в государственных облигациях США с рейтингом ААА. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
3. А так все нормально, одалживаем под 7-8% в валюте, размещаем под 1 - 1,5 %. С того и живем
https://novo.od.ua/
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:23

  VALONI написав:
  somilitark написав:
  prosecutor написав:Значит скоро девал.

Так уже ракета стартовала, вчера приём был с утра 63, потом 65, а сейчас 67, это полёт в космос,однозначно :)

Где космос?

20 копеек за несколько дней - это 0.7 %. Менее ОДНОГО процента за НЕСКОЛЬКО дней. Это - нормальный рынок. Первая половина сентября, да, немного вверх, по объективным причинам, потом вниз, рынок и должен колебаться.

Ракета в моём понимании это больше 1% движения за день, а пару копеек за день это стёб над разного рода космонаффтами))

Ну стоит отметить что межбанк подрос, почти достали 70, а наличка даже в сепарском Харькове не может оторваться от безнала, это говорит о том, что налик тянкт за уши, а он упирается, нет гривны, на МБ другая свадьба, там валютная осень, но лёгенько набирают ход, без фанатизма.
По ЗВР, это ж каким крутым надо быть математиком, что бы ставить вопросы где наши деньги, а где заёмные, если резервы 28 ярдов, а валовый госдолг 86 :x
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:25

А не пора ли одевать кеды ? :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Волк написав:3. А так все нормально, одалживаем под 7-8% в валюте, размещаем под 1 - 1,5 %. С того и живем

Если бы резервов хватало на то, чтобы расплатиться хотя бы с ближайшими долгами и больше не занимать, это было бы ненормально. Но в условиях, когда необходимо постоянно перезанимать, такая политика имеет смысл. Без резервов мы не сможем занимать по 7-8%, будет 15-20%, если вообще дадут. Т.е. это имеет смысл даже без учета основного предназначения резервов. В случае грандиозного шухера оперативно занять на вменяемых условиях точно не получится.

Государственные финансы - достаточно сложная штука. Мы видим по общедоступной информации только отдельные фрагменты общей картины. Не стоит подходить к ним с критериями семейного бюджета.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:43

  andrein написав:А не пора ли одевать кеды ? :)

так я о чем и говорю...самое время
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:58

del
Востаннє редагувалось VALONI в Сер 02 вер, 2020 15:13, всього редагувалось 2 разів.
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:07

  andrein написав:А не пора ли одевать кеды ? :)

Лучше лыжи. И айда кататься по асфальту! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:09

  PS4 написав:
  andrein написав:А не пора ли одевать кеды ? :)

так я о чем и говорю...самое время
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разве кеды не когда надо сдать?
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:13

VALONI Металургійні підприємства України в січні-серпні 2020 року скоротили виплавку сталі на 6,2% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 13,74 млн т.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:21

  Волк написав:1. Чистые международные резервы Национального банка за июль 2020 года выросли на 0,1% — до $17,520 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. По этому мы вкладываем в облигации не только взятые у МВФ деньги, но и так сказать, "свои".
2. На 1 января 84,2% международных резервов Украины, хранились в ценных бумагах с высоким международным рейтингом, прежде всего в государственных облигациях США с рейтингом ААА. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
3. А так все нормально, одалживаем под 7-8% в валюте, размещаем под 1 - 1,5 %. С того и живем

все резервы 28,8 то есть резервы раздуты с помощью кредитов на 11, млрд с 17 до 28, так?
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