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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6308630963106311>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 271
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:21

  Волк написав:1. Чистые международные резервы Национального банка за июль 2020 года выросли на 0,1% — до $17,520 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. По этому мы вкладываем в облигации не только взятые у МВФ деньги, но и так сказать, "свои".
2. На 1 января 84,2% международных резервов Украины, хранились в ценных бумагах с высоким международным рейтингом, прежде всего в государственных облигациях США с рейтингом ААА. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
3. А так все нормально, одалживаем под 7-8% в валюте, размещаем под 1 - 1,5 %. С того и живем

все резервы 28,8 то есть резервы раздуты с помощью кредитов на 11, млрд с 17 до 28, так? при этом всего в ценных бумагах 22,8 млрд
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:38

У 2020 році урожай зернових в Україні очікується на 7 млн тонн менше, ніж у минулому році, основна причина - посуха.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:44

Прощавайте, 25 копійок!
(а жаль! :( )

Монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні старих зразків до 2003 року перестають бути засобом платежу з 01 жовтня 2020 року


Див. тут: https://bank.gov.ua/ua/news/all/moneti-nominalom-25-kopiyok-ta-banknoti-grivni-starih-zrazkiv-do-2003-roku-perestayut-buti-zasobom-plateju-z-01-jovtnya-2020-roku
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

эта статья напечатана в 2012г, а также актуальна в 2020г
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... ili-stanok
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:08

  andrein написав:А не пора ли одевать кеды ? :)

Завтра буде видно, в першій половині дня...
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:09

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................02.09.2020............03.09.2020
дата розрахунку................01.09.2020.............02.09.2020
Євро...................................33,0721..................32,7996
Долар США........................27,6049..................27,6428
После полудня доллар прибавил еще чуть менее копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. С места в карьер прибавили 3.5 копейки и приостановились. Незадолго до 11 начался новый этап роста, который был более плавным. За 40 минут выросли на 3 копейки и снова уравновесились.
Справочный курс встретили в состоянии покоя котировками 27.6300 - 27.6500, что на 5.5 копеек выше открытия. Информация о котировках сегодня выглядит правдоподобно.
После полудня снова стали расти, рост оказался неожиданно продолжительным для этого времени, но не слишком резким. Почти за 1.5 часа прибавили 3 копейки. Незадолго до окончания рост спред расширился до 2.5 копеек, а потом вернулся обратно. Это покупатели попытались сопротивляться росту. После этого наступило длительное затишье, была попытка чуть опуститься, но сразу же вернулись обратно и продолжили равновесную торговлю. После 15 выросли на полкопейки, после чего появилась тенденция к расширению спреда, характерному для окончания сессии. Впрочем, судя по небольшому приросту средневзвешенного при выросших после полудня котировках, активная часть сессии завершилась задолго до этого.
Официальный курс встретили котировками 27.6650 - 27.6900. За день выросли на 9 копеек.
Сегодняшний рост доллара относительно гривны соответствует его росту в мире. Относительно евро гривна укрепилась.

Этот день в истории:
2019 - 25.2635 (+12) +238
2018 - 28.2461 (-3) - 60

2017 - 25.7484 (+5)
2016 - 26.6330 (+2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:15

headshaker

Не только 25 копеек, но и купюры до 2003 года выпуска перестанут принимать с 1 октября
https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... ja-3895646
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:18

  Сибарит написав:Сегодняшний рост доллара относительно гривны соответствует его росту в мире. Относительно евро гривна укрепилась.


Вот всегда надо показывать не только курс двух-трех валют, но и их положение в мировой системе валютных координат дня.
Сразу все становится ясно. Это как резюме дня. Выжимка и суть.
Рынок стабилен. Усилия серунов сегодня тут оказались напрасными.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Массовое печатание денег развитыми странами слабо поможет мировой экономике. Да, не будет обвала, равноценного метеориту, истребившему динозавров. Зато все деньги мира станут заметно дешевле — ведь их (денег) станет заметно больше, а товаров, которые можно за них купить, — наоборот, намного меньше.

А свои долларовые заначки можете оставить себе на память. Внукам будет интересно рассматривать эти диковинные купюры.
https://officelife.media/article/money/ ... the-ruble/

что то стрёмно...
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:39

  kharkov_val написав:VALONI Металургійні підприємства України в січні-серпні 2020 року скоротили виплавку сталі на 6,2% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 13,74 млн т.


Ну и что?
Намекаете на сокращение валютной выручки.

Тогда надо смотреть на всю картину:
Импорт: Количество * Цена - Экспорт: Количество * Цена.

А если так, то я могу сказать - цена на нефть упала на 35% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
VALONI
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