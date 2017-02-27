Додано: Сер 02 вер, 2020 15:38

У 2020 році урожай зернових в Україні очікується на 7 млн тонн менше, ніж у минулому році, основна причина - посуха.



Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.