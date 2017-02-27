Волк написав:1. Чистые международные резервы Национального банка за июль 2020 года выросли на 0,1% — до $17,520 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. По этому мы вкладываем в облигации не только взятые у МВФ деньги, но и так сказать, "свои". 2. На 1 января 84,2% международных резервов Украины, хранились в ценных бумагах с высоким международным рейтингом, прежде всего в государственных облигациях США с рейтингом ААА. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка. 3. А так все нормально, одалживаем под 7-8% в валюте, размещаем под 1 - 1,5 %. С того и живем
все резервы 28,8 то есть резервы раздуты с помощью кредитов на 11, млрд с 17 до 28, так? при этом всего в ценных бумагах 22,8 млрд
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................02.09.2020............03.09.2020 дата розрахунку................01.09.2020.............02.09.2020 Євро...................................33,0721..................32,7996 Долар США........................27,6049..................27,6428 После полудня доллар прибавил еще чуть менее копейки. Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. С места в карьер прибавили 3.5 копейки и приостановились. Незадолго до 11 начался новый этап роста, который был более плавным. За 40 минут выросли на 3 копейки и снова уравновесились. Справочный курс встретили в состоянии покоя котировками 27.6300 - 27.6500, что на 5.5 копеек выше открытия. Информация о котировках сегодня выглядит правдоподобно. После полудня снова стали расти, рост оказался неожиданно продолжительным для этого времени, но не слишком резким. Почти за 1.5 часа прибавили 3 копейки. Незадолго до окончания рост спред расширился до 2.5 копеек, а потом вернулся обратно. Это покупатели попытались сопротивляться росту. После этого наступило длительное затишье, была попытка чуть опуститься, но сразу же вернулись обратно и продолжили равновесную торговлю. После 15 выросли на полкопейки, после чего появилась тенденция к расширению спреда, характерному для окончания сессии. Впрочем, судя по небольшому приросту средневзвешенного при выросших после полудня котировках, активная часть сессии завершилась задолго до этого. Официальный курс встретили котировками 27.6650 - 27.6900. За день выросли на 9 копеек. Сегодняшний рост доллара относительно гривны соответствует его росту в мире. Относительно евро гривна укрепилась.
Этот день в истории: 2019 - 25.2635 (+12) +238 2018 - 28.2461 (-3) - 60
Сибарит написав:Сегодняшний рост доллара относительно гривны соответствует его росту в мире. Относительно евро гривна укрепилась.
Вот всегда надо показывать не только курс двух-трех валют, но и их положение в мировой системе валютных координат дня. Сразу все становится ясно. Это как резюме дня. Выжимка и суть. Рынок стабилен. Усилия серунов сегодня тут оказались напрасными.
Массовое печатание денег развитыми странами слабо поможет мировой экономике. Да, не будет обвала, равноценного метеориту, истребившему динозавров. Зато все деньги мира станут заметно дешевле — ведь их (денег) станет заметно больше, а товаров, которые можно за них купить, — наоборот, намного меньше.