Юрий, если Вам скучно, возьмите калькулятор и посчитайте сколько США за год производят продукта и сколько печатают денег. Не забудьте стоимость интеллектуального продукта тоже посчитать.
Подсказка, - возьмите акции Тесла, Apple, Google и умножьте их количество на текущую рыночную стоимость. И не говорите, что интеллектуальный продукт/ программное обеспечение ничего не стоят. У Теслы скоро будет компьютер, программа которого полностью заменит водителя. Сколько сейчас по всему миру зарабатывают водители?
Когда на калькуляторе будут заканчиваться буквы, делите на 1000, потом еще на 1000, и так далее, и тогда возможно наконец успокоитесь за судьбу доллара.
Я не фанат Трампа, но пока Fed не опустил ставку до нуля, он был прав, критикуя их, что Fed мало печатает.
Yuri_61 написав:Массовое печатание денег развитыми странами слабо поможет мировой экономике. Да, не будет обвала, равноценного метеориту, истребившему динозавров. Зато все деньги мира станут заметно дешевле — ведь их (денег) станет заметно больше, а товаров, которые можно за них купить, — наоборот, намного меньше.
Бумажные деньги не просто станут дешевле, но и сгорят вообще. Бредбери нам предсказывал в своем романе 451 градус по Фаренгейту. А что это такое 451 градус по Фаренгейту? А это именно та температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Уже жарко. У меня на датчике уже 450. Пачки уже начинают жечь мои ляжки. Спасаю как могу и пачки, и ляжки. Усвойте и вы - надо что-то делать, на планете уже 450 градусов по Фаренгейту. Вот-вот полыхнет бумага. Ваши доллары в том числе.
Yuri_61 написав:Массовое печатание денег развитыми странами слабо поможет мировой экономике. Да, не будет обвала, равноценного метеориту, истребившему динозавров. Зато все деньги мира станут заметно дешевле — ведь их (денег) станет заметно больше, а товаров, которые можно за них купить, — наоборот, намного меньше.
Бумажные деньги не просто станут дешевле, но и сгорят вообще. Бредбери нам предсказывал в своем романе 451 градус по Фаренгейту. А что это такое 451 градус по Фаренгейту? А это именно та температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Уже жарко. У меня на датчике уже 450. Пачки уже начинают жечь мои ляжки. Спасаю как могу и пачки, и ляжки. Усвойте и вы - надо что-то делать, на планете уже 450 градусов по Фаренгейту. Вот-вот полыхнет бумага. Ваши доллары в том числе.