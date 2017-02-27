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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6308630963106311

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 271
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:47

  Yuri_61 написав:
что то стрёмно...

Юрий, если Вам скучно, возьмите калькулятор и посчитайте сколько США за год производят продукта и сколько печатают денег. Не забудьте стоимость интеллектуального продукта тоже посчитать.

Подсказка, - возьмите акции Тесла, Apple, Google и умножьте их количество на текущую рыночную стоимость. И не говорите, что интеллектуальный продукт/ программное обеспечение ничего не стоят. У Теслы скоро будет компьютер, программа которого полностью заменит водителя. Сколько сейчас по всему миру зарабатывают водители? 8)

Когда на калькуляторе будут заканчиваться буквы, делите на 1000, потом еще на 1000, и так далее, и тогда возможно наконец успокоитесь за судьбу доллара. :D


Я не фанат Трампа, но пока Fed не опустил ставку до нуля, он был прав, критикуя их, что Fed мало печатает.
VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:47

  Yuri_61 написав:Массовое печатание денег развитыми странами слабо поможет мировой экономике. Да, не будет обвала, равноценного метеориту, истребившему динозавров. Зато все деньги мира станут заметно дешевле — ведь их (денег) станет заметно больше, а товаров, которые можно за них купить, — наоборот, намного меньше.

А свои долларовые заначки можете оставить себе на память. Внукам будет интересно рассматривать эти диковинные купюры.
https://officelife.media/article/money/ ... the-ruble/

что то стрёмно...


Бумажные деньги не просто станут дешевле, но и сгорят вообще. :!:
Бредбери нам предсказывал в своем романе 451 градус по Фаренгейту.
А что это такое 451 градус по Фаренгейту?
А это именно та температура, при которой воспламеняется и горит бумага.
Уже жарко. У меня на датчике уже 450. Пачки уже начинают жечь мои ляжки. Спасаю как могу и пачки, и ляжки.
Усвойте и вы - надо что-то делать, на планете уже 450 градусов по Фаренгейту. Вот-вот полыхнет бумага. Ваши доллары в том числе.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні 24 роки найпрекраснішій.

Хотілося б, щоб вона була не просто привабливою, але й вірною та надійною, щоб кожен з нас її використовував як засіб збереження та примноження власного капіталу.

З Днем народження, ГРИВНЯ!
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:50

  Libo написав:
  Yuri_61 написав:Массовое печатание денег развитыми странами слабо поможет мировой экономике. Да, не будет обвала, равноценного метеориту, истребившему динозавров. Зато все деньги мира станут заметно дешевле — ведь их (денег) станет заметно больше, а товаров, которые можно за них купить, — наоборот, намного меньше.

А свои долларовые заначки можете оставить себе на память. Внукам будет интересно рассматривать эти диковинные купюры.
https://officelife.media/article/money/ ... the-ruble/

что то стрёмно...


Бумажные деньги не просто станут дешевле, но и сгорят вообще. :!:
Бредбери нам предсказывал в своем романе 451 градус по Фаренгейту.
А что это такое 451 градус по Фаренгейту?
А это именно та температура, при которой воспламеняется и горит бумага.
Уже жарко. У меня на датчике уже 450. Пачки уже начинают жечь мои ляжки. Спасаю как могу и пачки, и ляжки.
Усвойте и вы - надо что-то делать, на планете уже 450 градусов по Фаренгейту. Вот-вот полыхнет бумага. Ваши доллары в том числе.
8) 8) 8)

Акции золотых и серебряных рудников тоже горят?)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:54

  Investor_33 написав:Акции золотых и серебряных рудников тоже горят?)


Акции не горят. Они в бездокументарной форме. Не горит также вечное золото и серебро. 8)
Libo
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