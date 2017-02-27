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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:15
Сильно зашатались кресла над главой минфина Марченко, главой минэкономики Петрашко.
Одновременные залпы в их адрес от разных партийных руководителей Слуг с обвинениями, что перечисленные министры не способны предоставить внятную стратегию развития подотчётных направлений.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:16
freeze написав:
Сильно зашатались кресла над
главой минфина Марченко, главой минэкономики Петрашко.
Тогда им стоит срочно вылезти из под кресел
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Сибарит
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:24
Сибарит написав: freeze написав:
Сильно зашатались кресла над
главой минфина Марченко, главой минэкономики Петрашко.
Тогда им стоит срочно вылезти из под кресел
Кресла могут и опуститься на голову )))
Гео Лерос может поделиться, только покритиковал и машины нет, и взяточником за ночь стал.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:35
17-27, доллар (ПОВ, опт):
Харьков 27.67..27.68 - 27.71..27.73 (утром 27.63 - 27.68)
Сумы 27.60 - 27.75 (27.55 - 27.70)
Полтава 27.60 - 27.70..27.73 (27.60 - 27.65)
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:37
kharkov_val
Да, примерно так. В чистых резервах не учитывается то, что МВФ одолжило непосредственно НБУ. Так же не учитываются свопы.
https://novo.od.ua/
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Волк
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:02
Сибарит
Критикую политику управления гос. долгом, потому что расходы только на обслуживание составляют 12% от всех расходов гос. бюджета за 8 месяцев 2020 (77 из 646 млрд). Эта сумма больше, чем все незащищенные расходы, вместе взятые.
За 5 лет (2015-2019) суммарные расходы на обслуживание составили примерно 20 млрд. долларов, но сумма основного долга не уменьшилась.
Без консервативного управления расходами гос.бюджета, на экономический рост рассчитывать не приходится.
https://novo.od.ua/
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Волк
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:03
Оцінка роботи митниці експертами Європейської Бізнес Асоціації залишається концептуально незмінною протягом останнього року.
Про це це свідчать результати опитування, яке провела ЄБА.
Зокрема, 56% експертів вважають, що корупція в митних органах залишається на тому ж рівні (54% у попередньому періоді), хоча 31% опитаних помітили зменшення проявів корупції.
Зазначається, що у першому півріччі 2020 року Митний індекс - експертне дослідження, яке проводить ЄБА двічі на рік - склав 3,37 балів за 5-ти бальною шкалою.
"Відтак, інтегральний показник індексу концептуально не змінився, хоча й продемонстрував незначне погіршення у порівнянні з попереднім періодом (3,39 бали)", - йдеться у повідомленні.
Водночас збільшилась кількість респондентів, які задоволені якістю послуг та професіоналізмом посадових осіб на митниці - наразі таких 54%.
Відсоток незадоволених рівнем обслуговування митних органів також зменшився і склав 10% опитаних. Тоді як у минулому періоді таких було 44% і 24% відповідно.
"Традиційно найвищу оцінку експертів отримала робота системи "Єдине вікно". Переважна більшість, а саме 67% опитаних відповіли, що здебільшого або повністю задоволені користуванням "Єдиним вікном", і тільки 7% залишилися невдоволеними роботою системи.
При цьому компанії вказують на нестачу злагодженої взаємодії між контролюючими органами та низьку активність митниці щодо координації такої взаємодії", - додали в Асоціації.
"Бізнес давно чекає на системну реформу митниці. Точкових покращень недостатньо, аби говорити про позитивну динаміку взаємодії бізнесу з митними органами. Усі процедури на митниці мають бути простими, зрозумілими та прозорими, а фактор людського втручання - зведений до мінімуму.
Бізнес очікує на повноцінну автоматизацію процесів та впровадження електронних сервісів, що зменшить корупційні ризики та затягування строків оформлення. Ми також очікуємо на призначення постійного керівництва Держмитслужби, аби адмінреформа відомства могла бути завершеною", - заявила заступник директора з представництва інтересів компаній-членів ЄБА Світлана Михайловська.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:10
Волк написав:Сибарит
Критикую политику управления гос. долгом, потому что расходы только на обслуживание составляют 12% от всех расходов гос. бюджета за 8 месяцев 2020 (77 из 646 млрд). Эта сумма больше, чем все незащищенные расходы, вместе взятые.
За 5 лет (2015-2019) суммарные расходы на обслуживание составили примерно 20 млрд. долларов, но сумма основного долга не уменьшилась.
Без консервативного управления расходами гос.бюджета, на экономический рост рассчитывать не приходится.
земельными ресурсами будут отдавать, есть еще Турбоатом, Железная Дорога и тд
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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