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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6309631063116312

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 271
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:32

Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39

  hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.

Там не совсем так и скорее всего бабки им никто не отдаст. Уже ответили на это и Шмыгаль, и НБУ.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.


Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:48

  freeze написав:
hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.


Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.

Бугога. Связанные лица, индивидуальные условия, рефинансирование разграбленного этими товарищами с бюджета, вклады на ярд гривен, с которых как-то получилось 10. Если б беня им не вернул бабки, когда выводил вклады вкладчиков в оффшоры, его б уже в бетоне искали. И бизнес у них один - от 1+1 до а-банка и прочего, да и ярд, который они вложили, им и так уже вернули.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:
  freeze написав:
hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.


Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.

Бугога. Связанные лица, индивидуальные условия, рефинансирование разграбленного этими товарищами с бюджета, вклады на ярд гривен, с которых как-то получилось 10. Если б беня им не вернул бабки, когда выводил вклады вкладчиков в оффшоры, его б уже в бетоне искали. И бизнес у них один - от 1+1 до а-банка и прочего, да и ярд, который они вложили, им и так уже вернули.


Это все домыслы, которая сторона защиты должны была бы убедительно доказать суду.
По любому, нескольку я понимаю, дело перебегает в европейские суды.
Предполагаю, что Суркисы и там выиграют.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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  #<1 ... 6309631063116312
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