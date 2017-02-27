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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:32
Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39
hxbbgaf написав:
Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
Там не совсем так и скорее всего бабки им никто не отдаст. Уже ответили на это и Шмыгаль, и НБУ.
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Shustoff
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39
hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:48
freeze написав:
hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.
Бугога. Связанные лица, индивидуальные условия, рефинансирование разграбленного этими товарищами с бюджета, вклады на ярд гривен, с которых как-то получилось 10. Если б беня им не вернул бабки, когда выводил вклады вкладчиков в оффшоры, его б уже в бетоне искали. И бизнес у них один - от 1+1 до а-банка и прочего, да и ярд, который они вложили, им и так уже вернули.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 03 вер, 2020 00:02
hxbbgaf написав: freeze написав:
hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.
Бугога. Связанные лица, индивидуальные условия, рефинансирование разграбленного этими товарищами с бюджета, вклады на ярд гривен, с которых как-то получилось 10. Если б беня им не вернул бабки, когда выводил вклады вкладчиков в оффшоры, его б уже в бетоне искали. И бизнес у них один - от 1+1 до а-банка и прочего, да и ярд, который они вложили, им и так уже вернули.
Это все домыслы, которая сторона защиты должны была бы убедительно доказать суду.
По любому, нескольку я понимаю, дело перебегает в европейские суды.
Предполагаю, что Суркисы и там выиграют.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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