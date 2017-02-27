|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:32
Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 00:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это все домыслы, которая сторона защиты должны была бы убедительно доказать суду.
По любому, нескольку я понимаю, дело перебегает в европейские суды.
Предполагаю, что Суркисы и там выиграют.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:11
Какие домыслы, владельцы А-банка и 1+1 или размер вклада, или что беня навыдавал сам себе кредитов и не вернул?
Беня с дружбанами уже wanted во всем цивилизованном мире, накосячил везде, только мы не выдаем, какие там суды они выиграют.
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так не Суркисы wanted.
Частная собственность неприкосновенновенна на Западе.
Поэтому велика вероятность, что выграют дело в Европе.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Судья Вовк забрал у украинцев шанс на справедливость. А нам на это наплевать
Борис Давиденко
главный редактор LIGA.net
02.09.2020, 14:49
Глава ОАСК Павел Вовк продолжит работу, несмотря на открытое против него дело. Как так может быть?
Безразличие. Безразличие, с которым вся страна проглотила манифест судебной системы, что в Украине нет справедливости, пугает. Высший совет правосудия (ВСП) ЕДИНОГЛАСНО стал на защиту судей ОАСК, в том числе его главы Павла Вовка.
Именно этот совет главный и, по сути, единственный надзиратель за всеми судьями, он может и должен отстранять судей в случае поступков несовместимых с их статусом.
И вчера 14 из присутствующих 14 членов совета отказались отстранить судью Вовка и еще шестерых судей Киевского окружного админсуда. Это произошло после публикации Национальным антикоррупционным бюро трех "серий" прослушки из кабинета Вовка: первая год назад, вторая 17 июля, и последняя - в день заседания ВСП.
На этих пленках каждый украинец может услышать шокирующий набор заявлений Вовка: подтасовка дел нужным судьям, уход от аттестации, продажа решений, планы по захвату контроля над другими органами правосудия, сколачивание судейской ОПГ и многое много другое.
Читайте также
"Ты думал, мы лохи?". Новые пленки Вовка о связях с Высшим советом правосудия
17 июля, НАБУ провел обыски в нескольких судах и вручил 12 подозрений, в том числе и Вовку (это уже второй раз - первое подозрение было год назад). В НАБУ требовали отстранить Вовка и других фигурантов пленок от исполнения судейских обязанностей.
Но ВЫСШИЙ совет ПРАВОСУДИЯ даже не рассматривал доказательства НАБУ, сославшись, что подозрения Вовку и другим вручили как-то не так, не по процедуре. И Вовк дальше может вершить ПРАВОСУДИЕ в Украине.
Более наглого чистосердечного признания в круговой поруке судей представить сложно. Более ясно и выразительно заявить, что в украинской судебной системе нет места справедливости, пожалуй, уже невозможно.
Но государству и нам - абсолютному большинству украинцев - все равно. Президент молчит, депутаты от "Слуги народа" (да и другие) молчат, правительство - как всегда, даже диванные эксперты немногословны, а СМИ об этом упомянули мимоходом. Так как читателям, зрителям это событие совсем неинтересно. Например, на LIGA.net новость о невероятном решении совета правосудия прочитали пару тысяч человек.
Для меня это загадка - как так может быть. Мы - Украинцы - готовы устраивать революцию из-за нечеловеческого и несправедливого отношения к одному соотечественнику, а когда шанс на справедливость нагло забирают у всей страны, нам все равно.
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:26
Ты не словоблудствуй, а конкретно напиши какая страна требует выдачи Коломойского.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Евро вниз. Уже 1.18. Что происходит?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А Беня тут причем?
Мы про Суркисов говорим.
Просто всегда возникает вопрос, в этой конторе вообще работают люди, которые хотя бы закончили юрфак ? Почему нельзя вручить подозрение согласно законодательства ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
|