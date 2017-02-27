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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6309631063116312

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 271
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:32

Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39

  hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.

Там не совсем так и скорее всего бабки им никто не отдаст. Уже ответили на это и Шмыгаль, и НБУ.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.


Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:
  freeze написав:
hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.


Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.

Бугога. Связанные лица, индивидуальные условия, рефинансирование разграбленного этими товарищами с бюджета, вклады на ярд гривен, с которых как-то получилось 10. Если б беня им не вернул бабки, когда выводил вклады вкладчиков в оффшоры, его б уже в бетоне искали. И бизнес у них один - от 1+1 до а-банка и прочего, да и ярд, который они вложили, им и так уже вернули.


Это все домыслы, которая сторона защиты должны была бы убедительно доказать суду.
По любому, нескольку я понимаю, дело перебегает в европейские суды.
Предполагаю, что Суркисы и там выиграют.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:11

Какие домыслы, владельцы А-банка и 1+1 или размер вклада, или что беня навыдавал сам себе кредитов и не вернул?
Беня с дружбанами уже wanted во всем цивилизованном мире, накосячил везде, только мы не выдаем, какие там суды они выиграют.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так не Суркисы wanted.
Частная собственность неприкосновенновенна на Западе.
Поэтому велика вероятность, что выграют дело в Европе.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судья Вовк забрал у украинцев шанс на справедливость. А нам на это наплевать

Борис Давиденко

главный редактор LIGA.net

02.09.2020, 14:49

Глава ОАСК Павел Вовк продолжит работу, несмотря на открытое против него дело. Как так может быть?



Безразличие. Безразличие, с которым вся страна проглотила манифест судебной системы, что в Украине нет справедливости, пугает. Высший совет правосудия (ВСП) ЕДИНОГЛАСНО стал на защиту судей ОАСК, в том числе его главы Павла Вовка.



Именно этот совет главный и, по сути, единственный надзиратель за всеми судьями, он может и должен отстранять судей в случае поступков несовместимых с их статусом.

И вчера 14 из присутствующих 14 членов совета отказались отстранить судью Вовка и еще шестерых судей Киевского окружного админсуда. Это произошло после публикации Национальным антикоррупционным бюро трех "серий" прослушки из кабинета Вовка: первая год назад, вторая 17 июля, и последняя - в день заседания ВСП.



На этих пленках каждый украинец может услышать шокирующий набор заявлений Вовка: подтасовка дел нужным судьям, уход от аттестации, продажа решений, планы по захвату контроля над другими органами правосудия, сколачивание судейской ОПГ и многое много другое.

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17 июля, НАБУ провел обыски в нескольких судах и вручил 12 подозрений, в том числе и Вовку (это уже второй раз - первое подозрение было год назад). В НАБУ требовали отстранить Вовка и других фигурантов пленок от исполнения судейских обязанностей.



Но ВЫСШИЙ совет ПРАВОСУДИЯ даже не рассматривал доказательства НАБУ, сославшись, что подозрения Вовку и другим вручили как-то не так, не по процедуре. И Вовк дальше может вершить ПРАВОСУДИЕ в Украине.



Более наглого чистосердечного признания в круговой поруке судей представить сложно. Более ясно и выразительно заявить, что в украинской судебной системе нет места справедливости, пожалуй, уже невозможно.



Но государству и нам - абсолютному большинству украинцев - все равно. Президент молчит, депутаты от "Слуги народа" (да и другие) молчат, правительство - как всегда, даже диванные эксперты немногословны, а СМИ об этом упомянули мимоходом. Так как читателям, зрителям это событие совсем неинтересно. Например, на LIGA.net новость о невероятном решении совета правосудия прочитали пару тысяч человек.

Для меня это загадка - как так может быть. Мы - Украинцы - готовы устраивать революцию из-за нечеловеческого и несправедливого отношения к одному соотечественнику, а когда шанс на справедливость нагло забирают у всей страны, нам все равно.
https://www.liga.net/politics/opinion/s ... o-naplevat
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:26

  hxbbgaf написав:Какие домыслы, владельцы А-банка и 1+1 или размер вклада, или что беня навыдавал сам себе кредитов и не вернул?
Беня с дружбанами уже wanted во всем цивилизованном мире, накосячил везде, только мы не выдаем, какие там суды они выиграют.

Ты не словоблудствуй, а конкретно напиши какая страна требует выдачи Коломойского.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро вниз. Уже 1.18. Что происходит?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:Какие домыслы, владельцы А-банка и 1+1 или размер вклада, или что беня навыдавал сам себе кредитов и не вернул?
Беня с дружбанами уже wanted во всем цивилизованном мире, накосячил везде, только мы не выдаем, какие там суды они выиграют.


А Беня тут причем?
Мы про Суркисов говорим.

  V2 написав:сославшись, что подозрения Вовку и другим вручили как-то не так, не по процедуре


Просто всегда возникает вопрос, в этой конторе вообще работают люди, которые хотя бы закончили юрфак ? Почему нельзя вручить подозрение согласно законодательства ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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