Додано: Чет 03 вер, 2020 08:25

Судья Вовк забрал у украинцев шанс на справедливость. А нам на это наплеватьБорис Давиденкоглавный редактор LIGA.net02.09.2020, 14:49Глава ОАСК Павел Вовк продолжит работу, несмотря на открытое против него дело. Как так может быть?Безразличие. Безразличие, с которым вся страна проглотила манифест судебной системы, что в Украине нет справедливости, пугает. Высший совет правосудия (ВСП) ЕДИНОГЛАСНО стал на защиту судей ОАСК, в том числе его главы Павла Вовка.Именно этот совет главный и, по сути, единственный надзиратель за всеми судьями, он может и должен отстранять судей в случае поступков несовместимых с их статусом.И вчера 14 из присутствующих 14 членов совета отказались отстранить судью Вовка и еще шестерых судей Киевского окружного админсуда. Это произошло после публикации Национальным антикоррупционным бюро трех "серий" прослушки из кабинета Вовка: первая год назад, вторая 17 июля, и последняя - в день заседания ВСП.На этих пленках каждый украинец может услышать шокирующий набор заявлений Вовка: подтасовка дел нужным судьям, уход от аттестации, продажа решений, планы по захвату контроля над другими органами правосудия, сколачивание судейской ОПГ и многое много другое.Читайте также"Ты думал, мы лохи?". Новые пленки Вовка о связях с Высшим советом правосудия17 июля, НАБУ провел обыски в нескольких судах и вручил 12 подозрений, в том числе и Вовку (это уже второй раз - первое подозрение было год назад). В НАБУ требовали отстранить Вовка и других фигурантов пленок от исполнения судейских обязанностей.Но ВЫСШИЙ совет ПРАВОСУДИЯ даже не рассматривал доказательства НАБУ, сославшись, что подозрения Вовку и другим вручили как-то не так, не по процедуре. И Вовк дальше может вершить ПРАВОСУДИЕ в Украине.Более наглого чистосердечного признания в круговой поруке судей представить сложно. Более ясно и выразительно заявить, что в украинской судебной системе нет места справедливости, пожалуй, уже невозможно.Но государству и нам - абсолютному большинству украинцев - все равно. Президент молчит, депутаты от "Слуги народа" (да и другие) молчат, правительство - как всегда, даже диванные эксперты немногословны, а СМИ об этом упомянули мимоходом. Так как читателям, зрителям это событие совсем неинтересно. Например, на LIGA.net новость о невероятном решении совета правосудия прочитали пару тысяч человек.Для меня это загадка - как так может быть. Мы - Украинцы - готовы устраивать революцию из-за нечеловеческого и несправедливого отношения к одному соотечественнику, а когда шанс на справедливость нагло забирают у всей страны, нам все равно.