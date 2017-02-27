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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 23:32
Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39
hxbbgaf написав:
Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
Там не совсем так и скорее всего бабки им никто не отдаст. Уже ответили на это и Шмыгаль, и НБУ.
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Shustoff
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39
hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 03 вер, 2020 00:02
hxbbgaf написав: freeze написав:
hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.
Бугога. Связанные лица, индивидуальные условия, рефинансирование разграбленного этими товарищами с бюджета, вклады на ярд гривен, с которых как-то получилось 10. Если б беня им не вернул бабки, когда выводил вклады вкладчиков в оффшоры, его б уже в бетоне искали. И бизнес у них один - от 1+1 до а-банка и прочего, да и ярд, который они вложили, им и так уже вернули.
Это все домыслы, которая сторона защиты должны была бы убедительно доказать суду.
По любому, нескольку я понимаю, дело перебегает в европейские суды.
Предполагаю, что Суркисы и там выиграют.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 03 вер, 2020 08:43
Евро вниз. Уже 1.18. Что происходит?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 03 вер, 2020 09:56
9-48, доллар (ПОВ, опт):
Харьков 27.67..27.69 - 27.71..27.73 (вчера утром 27.63 - 27.68)
Сумы 27.60 - 27.75 (27.55 - 27.70)
Полтава 27.60..27.65 - 27.70..27.73 (27.60 - 27.65)
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:03
На МБ ползучая девальвация, уже 27.70/27.74, а на валютной ветке ДС со вчерашнего дня какая-то вакханалия происходит, что ДС не допускалось:
freeze написав:
Сильно зашатались кресла над главой минфина Марченко, главой минэкономики Петрашко.
Одновременные залпы в их адрес от разных партийных руководителей Слуг с обвинениями, что перечисленные министры не способны предоставить внятную стратегию развития подотчётных направлений.
freeze написав:
Кресла могут и опуститься на голову )))
Гео Лерос может поделиться, только покритиковал и машины нет, и взяточником за ночь стал.
freeze написав:
Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.
freeze написав:
Это все домыслы, которая сторона защиты должны была бы убедительно доказать суду.
По любому, нескольку я понимаю, дело перебегает в европейские суды.
Предполагаю, что Суркисы и там выиграют.
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Igneus
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:10
VALONI написав: kharkov_val написав:VALONI
Металургійні підприємства України в січні-серпні 2020 року скоротили виплавку сталі на 6,2% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 13,74 млн т.
Ну и что?
Намекаете на сокращение валютной выручки.
.
намекаю на ухудшение конъюнктуры внешних товарных рынков и на спад деловй активности в стране и мире
2770/2775-77
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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kharkov_val
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:19
kharkov_val написав: VALONI написав: kharkov_val написав:VALONI
Металургійні підприємства України в січні-серпні 2020 року скоротили виплавку сталі на 6,2% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 13,74 млн т.
Ну и что?
Намекаете на сокращение валютной выручки.
.
намекаю на ухудшение конъюнктуры внешних товарных рынков и на спад деловй активности в стране и мире
2770/2775-77
Это и по американской фонде видно, которую накачивают печатным станком
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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Lion+
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:24
Igneus написав:
На МБ ползучая девальвация, уже 27.70/27.74, а на валютной ветке ДС со вчерашнего дня какая-то вакханалия происходит, что ДС не допускалось:
Я смотрю новые учётки многое знают, что ДС позволялось, а что нет )))
Для мало знающих, выходные и ночные часы ДС разрешал обсудить не валютные темы, и даже сам иногда участвовал в их обсуждении.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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