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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 63106311631263136314>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 271
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:32

Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39

  hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.

Там не совсем так и скорее всего бабки им никто не отдаст. Уже ответили на это и Шмыгаль, и НБУ.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.


Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:
  freeze написав:
hxbbgaf написав:Говорят, суддя вовк решил, что держава должна выплатить суркисам 10 ярдов.


Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.

Бугога. Связанные лица, индивидуальные условия, рефинансирование разграбленного этими товарищами с бюджета, вклады на ярд гривен, с которых как-то получилось 10. Если б беня им не вернул бабки, когда выводил вклады вкладчиков в оффшоры, его б уже в бетоне искали. И бизнес у них один - от 1+1 до а-банка и прочего, да и ярд, который они вложили, им и так уже вернули.


Это все домыслы, которая сторона защиты должны была бы убедительно доказать суду.
По любому, нескольку я понимаю, дело перебегает в европейские суды.
Предполагаю, что Суркисы и там выиграют.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро вниз. Уже 1.18. Что происходит?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:56

9-48, доллар (ПОВ, опт):

Харьков 27.67..27.69 - 27.71..27.73 (вчера утром 27.63 - 27.68)
Сумы 27.60 - 27.75 (27.55 - 27.70)
Полтава 27.60..27.65 - 27.70..27.73 (27.60 - 27.65)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:03

На МБ ползучая девальвация, уже 27.70/27.74, а на валютной ветке ДС со вчерашнего дня какая-то вакханалия происходит, что ДС не допускалось:

  freeze написав:Сильно зашатались кресла над главой минфина Марченко, главой минэкономики Петрашко.
Одновременные залпы в их адрес от разных партийных руководителей Слуг с обвинениями, что перечисленные министры не способны предоставить внятную стратегию развития подотчётных направлений.

  freeze написав:Кресла могут и опуститься на голову )))
Гео Лерос может поделиться, только покритиковал и машины нет, и взяточником за ночь стал.

  freeze написав:Не выплатить, а вернуть.
Суд не может написать - вот так вдруг нам захотелось, а согласно законодательства, опубликуют, почитаете обоснования и ссылки на законы.

  freeze написав:Это все домыслы, которая сторона защиты должны была бы убедительно доказать суду.
По любому, нескольку я понимаю, дело перебегает в европейские суды.
Предполагаю, что Суркисы и там выиграют.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:10

  VALONI написав:
  kharkov_val написав:VALONI Металургійні підприємства України в січні-серпні 2020 року скоротили виплавку сталі на 6,2% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 13,74 млн т.


Ну и что?
Намекаете на сокращение валютной выручки.

.

намекаю на ухудшение конъюнктуры внешних товарных рынков и на спад деловй активности в стране и мире
2770/2775-77
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:19

  kharkov_val написав:
  VALONI написав:
  kharkov_val написав:VALONI Металургійні підприємства України в січні-серпні 2020 року скоротили виплавку сталі на 6,2% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 13,74 млн т.


Ну и что?
Намекаете на сокращение валютной выручки.

.

намекаю на ухудшение конъюнктуры внешних товарных рынков и на спад деловй активности в стране и мире
2770/2775-77


Это и по американской фонде видно, которую накачивают печатным станком
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:24

  Igneus написав:На МБ ползучая девальвация, уже 27.70/27.74, а на валютной ветке ДС со вчерашнего дня какая-то вакханалия происходит, что ДС не допускалось:

Я смотрю новые учётки многое знают, что ДС позволялось, а что нет )))
Для мало знающих, выходные и ночные часы ДС разрешал обсудить не валютные темы, и даже сам иногда участвовал в их обсуждении.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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