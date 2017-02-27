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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6311631263136314>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 271
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:30

  Investor_K написав:Евро вниз. Уже 1.18. Что происходит?

Валютные рынки на ручном управлении. Думаю не дадут евро вырасти больше 1.20 . Неограниченные валютные свопы между основными ЦБ.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:34

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що зараз в країні фактично спостерігається дефляція, що є символом охолодження економіки. На думку глави уряду, її потрібно розігріти.

Про це він сказав в інтерв’ю The Page

«Економіка буде працювати, ми далі будемо працювати над програмами стимулювання розвитку і розігріву економіки. У нас сьогодні є запас, тому що інфляція з початку року склала близько 2%. У липні взагалі -0,6%», – каже Денис Шмигаль.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:44

  freeze написав:
  Igneus написав:На МБ ползучая девальвация, уже 27.70/27.74, а на валютной ветке ДС со вчерашнего дня какая-то вакханалия происходит, что ДС не допускалось:

Я смотрю новые учётки многое знают, что ДС позволялось, а что нет )))
Для мало знающих, выходные и ночные часы ДС разрешал обсудить не валютные темы, и даже сам иногда участвовал в их обсуждении.

На МБ спред уменьшился до 27.72/27.73, а значит начались реальные торги на выросших уровнях.
А у Вашей старой учетки, исходя из ее флуда в 17.15 и 17.24, вчера был выходной день и ночной час :wink:
Кстати, никогда не замечал, чтобы у Вашей старой учетки были какие-то познания в прецедентном праве Евросуда :(
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:47

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Прогноз курса и цен на золото на начало сентября

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:50

  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Похоже на стук копыт)))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:56

Как и ожидалось, 1-го сентября обороты межбанка составили всего 338 млн. дол.
Спрос на валюту продолжает преобладать, и похоже на то, что уровень 27.80 может быть достигнут уже сегодня. Чтобы немного притормозить на рынок, как уже стало хорошей традицией, вышел Укргазбанк с продажей валюты.

Пока держат 27.74, все будет зависеть, как дальше крупные покупатели решат, - понемногу откупать или забирать весь нужный объем в надежде, что у УкрГазбанка хватит на всех.

НБУ, наверное, сегодня будет наблюдать до уровней 28.00.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:56

В августе этого года украинцы продали через банковскую систему наличными $1,448 млрд в эквиваленте, а купили – $1,297 млрд, следует из данных Нацбанка. Сальдо (чистая продажа) составило $151 млн. В сравнении с прошлым месяцем граждане сократили продажу на $95 млн, а покупку – на $24 млн.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:04

  Investor_33 написав:
  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Похоже на стук копыт)))

Стук копыт в головах. Баксодержателей снова накажут курсом 24-25. так как сильно много их развелось для того чтобы дарить им курс 35, тем более мультипликаторы не работают, лишней гривны ни у кого нет, а валюту (кому надо) можно пылесосить под 3% годовых, то есть даром. Перед шухером ставки по валюте вырастут до 7-10%, потому что все захотят на девале заработать и на валюту появится спрос. Впрочем не исключаю временные загоны до 28 чтобы налить дорогого доллара слабонервным.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 вер, 2020 11:14, всього редагувалось 8 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:06

  andrein написав:В августе этого года украинцы продали через банковскую систему наличными $1,448 млрд в эквиваленте, а купили – $1,297 млрд, следует из данных Нацбанка. Сальдо (чистая продажа) составило $151 млн. В сравнении с прошлым месяцем граждане сократили продажу на $95 млн, а покупку – на $24 млн.
На хлебушек, - особенно хорошо население продало валюту 25 авгута + 16 млн. дол сальдо продажи, кредитки закрыть заодно. Это небольшой сдерживающий фактор роста, баланс с противоположной стороны, но уровень финансового состояния населения еще недостаточен для существенного влияния.

Кор.счета банков - 42.6 млрд., так что да, на сегодня топлива не хватить прыгнуть до 28.00 и похоже на то, что крупные покупатели решили не пугать рынок, а потихоньку откупать по 10-30 млн. в день, благо есть универсальный Продавец 8) (см. выше) :D
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