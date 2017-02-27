Валютные рынки на ручном управлении. Думаю не дадут евро вырасти больше 1.20 . Неограниченные валютные свопы между основными ЦБ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:30
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:34
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що зараз в країні фактично спостерігається дефляція, що є символом охолодження економіки. На думку глави уряду, її потрібно розігріти.
Про це він сказав в інтерв’ю The Page
«Економіка буде працювати, ми далі будемо працювати над програмами стимулювання розвитку і розігріву економіки. У нас сьогодні є запас, тому що інфляція з початку року склала близько 2%. У липні взагалі -0,6%», – каже Денис Шмигаль.
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:44
На МБ спред уменьшился до 27.72/27.73, а значит начались реальные торги на выросших уровнях.
А у Вашей старой учетки, исходя из ее флуда в 17.15 и 17.24, вчера был выходной день и ночной час
Кстати, никогда не замечал, чтобы у Вашей старой учетки были какие-то познания в прецедентном праве Евросуда
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:47
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:50
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:56
Как и ожидалось, 1-го сентября обороты межбанка составили всего 338 млн. дол.
Спрос на валюту продолжает преобладать, и похоже на то, что уровень 27.80 может быть достигнут уже сегодня. Чтобы немного притормозить на рынок, как уже стало хорошей традицией, вышел Укргазбанк с продажей валюты.
Пока держат 27.74, все будет зависеть, как дальше крупные покупатели решат, - понемногу откупать или забирать весь нужный объем в надежде, что у УкрГазбанка хватит на всех.
НБУ, наверное, сегодня будет наблюдать до уровней 28.00.
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:56
В августе этого года украинцы продали через банковскую систему наличными $1,448 млрд в эквиваленте, а купили – $1,297 млрд, следует из данных Нацбанка. Сальдо (чистая продажа) составило $151 млн. В сравнении с прошлым месяцем граждане сократили продажу на $95 млн, а покупку – на $24 млн.
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:04
Стук копыт в головах. Баксодержателей снова накажут курсом 24-25. так как сильно много их развелось для того чтобы дарить им курс 35, тем более мультипликаторы не работают, лишней гривны ни у кого нет, а валюту (кому надо) можно пылесосить под 3% годовых, то есть даром. Перед шухером ставки по валюте вырастут до 7-10%, потому что все захотят на девале заработать и на валюту появится спрос. Впрочем не исключаю временные загоны до 28 чтобы налить дорогого доллара слабонервным.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 вер, 2020 11:14, всього редагувалось 8 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:06
На хлебушек, - особенно хорошо население продало валюту 25 авгута + 16 млн. дол сальдо продажи, кредитки закрыть заодно. Это небольшой сдерживающий фактор роста, баланс с противоположной стороны, но уровень финансового состояния населения еще недостаточен для существенного влияния.
Кор.счета банков - 42.6 млрд., так что да, на сегодня топлива не хватить прыгнуть до 28.00 и похоже на то, что крупные покупатели решили не пугать рынок, а потихоньку откупать по 10-30 млн. в день, благо есть универсальный Продавец (см. выше)
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