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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:41
Zebra написав:
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Фиксируем прогноз
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:42
Мизантрóп написав:
А простой смертный как может купить эти евробонды?
Нужно себя заставить[/quote]
Конкретнее, без форумного пафоса)[/quote]
Сколько у Вас гривны?[/quote]
Мало.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:43
Жаль,заработайте больше
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:45
Мизантрóп написав:
Жаль,заработайте больше
Пока заработаешь, то ставки изменяться) А вообще то ставки евробондов в валюте или покупают за гривну?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:46
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Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:47
remark написав:
А простой смертный как может купить эти евробонды?
причём тут смертный, когда и кто в мире ориентировался на мнение бомжей? евробонды реальный индикатор стоимости займа для Украины, если здесь смертных системно наё..(обманывают) это не означает что ставки по валютным депозитам 0-3% рыночные. такие ставки можно держать долго (условно-бесконечно) при условии стабильного курса, чтобы уменьшить мотивацию баксодержателей, которых развелось немеряно. Бонусом будут проседания курса до 24 чтоб баксодержатель психанул и по максимуму вышел в гривну, вот тогда девал обретёт свой истинный смысл - миграция капитала от бедных к богатым. Либо снова надо половину банков под нож пустить. Понимаете? Нет причины для девала, пока что, но над этим упорно работают.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 03 вер, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:55
vitaliian написав: remark написав:
А простой смертный как может купить эти евробонды?
причём тут смертный, когда и кто в мире ориентировался на мнение бомжей? евробонды реальный индикатор стоимости займа для Украины, если здесь смертных системно наё..(обманывают) это не означает что ставки по валютным депозитам 0-3% рыночные. такие ставки можно держать долго (условно-бесконечно) при условии стабильного курса, чтобы уменьшить количество баксодержателей, которых развелось немеряно. Бонусом будут проседания курса до 24 чтоб баксодержатель по максимуму вышел в гривну, тогда девал обретёт свой истинный смысл - миграция капитала от бедных к богатым.
Спасибо за развернутый ответ.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:57
vitaliian написав: Investor_33 написав: Zebra написав:
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Похоже на стук копыт)))
Стук копыт в головах. Баксодержателей снова накажут курсом 24-25. так как сильно много их развелось для того чтобы дарить им курс 35, тем более мультипликаторы не работают, лишней гривны ни у кого нет, а валюту (кому надо) можно пылесосить под 3% годовых, то есть даром.
Перед шухером ставки по валюте вырастут до 7-10%, потому что все захотят на девале заработать и на валюту появится спрос. Впрочем не исключаю временные загоны до 28 чтобы налить дорогого доллара слабонервным.
не знаю как насчет 24-25, но 26 организовать - это вообще не проблема.
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Alex2007
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:58
Investor_33 написав:
Теж думаю що без змін, але ле заява Шмигаля про дефляцію насторожує .... можеть й понизити!
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Додано: Чет 03 вер, 2020 12:03
Faceless написав: Zebra написав:
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Фиксируем прогноз
если не сбудеться снимайте зебре медальку
декабрь и январь так и быть разрешим погрешность +-1грн
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yama
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